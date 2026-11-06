Muerte en Florencio Varela: Balcón de salón de eventos colapsa y deja un fallecido

Un balcón del Salón de Juan en Florencio Varela se desplomó sobre un peatón. La Justicia investiga homicidio culposo por la tragedia que cobró una vida.

La Justicia de la provincia de Buenos Aires abrió una investigación por homicidio culposo tras el fallecimiento de un hombre en Florencio Varela, ocurrido cuando un balcón de un salón de eventos se desplomó sobre un peatón. El incidente tuvo lugar en la zona comercial del barrio, específicamente en la intersección de las calles Pedro Morán, donde la estructura cedió repentinamente y causó la muerte de la víctima por aplastamiento.

Detalles del Colapso Estructural

Los hechos se desarrollaron cuando el hombre transitaba por la vereda frente al inmueble conocido localmente como El Salón de Juan, un establecimiento comercial frecuentemente utilizado para la organización de fiestas y reuniones familiares. En ese momento, una porción de la construcción ubicada en el primer piso del local perdió su estabilidad y se derrumbó, cayendo directamente sobre la vía pública donde caminaba el transeúnte.

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El peso de los escombros provocó lesiones fatales que resultaron mortales para la persona afectada. A pesar de que la caída de la estructura motivó un llamado inmediato al sistema de emergencias 911, los servicios de socorro no pudieron evitar el desenlace trágico. La gravedad de las lesiones sufridas por el aplastamiento impidió cualquier tipo de rescate efectivo una vez que la víctima quedó bajo los restos de la edificación.

Respuesta Policial y Trámites Judiciales

Actores de la Comisaría 2.ª de Florencio Varela fueron los primeros en responder a la alerta y se desplazaron rápidamente hasta el lugar del incidente en Pedro Morán. Al llegar al sitio, los oficiales constataron la magnitud de la tragedia al encontrar al hombre debajo de los escombros. La intervención de los efectivos fue rápida, pero fue imposible salvarle la vida debido a la severidad de los daños físicos causados por el derrumbe.

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Tras confirmar el fallecimiento, las autoridades policiales comunicaron de manera oficial lo sucedido a la Fiscalía correspondiente. Este órgano judicial quedó a cargo exclusivo de las actuaciones, iniciando las pesquisas para determinar las circunstancias exactas del accidente. El expediente fue caratulado oficialmente como Homicidio culposo, lo que indica que la investigación se centrará en la imprudencia o negligencia que pudo haber originado el hecho.

Líneas de Investigación y Contexto Local

La investigación busca establecer con precisión qué factores provocaron que el balcón perdiera estabilidad y se precipitara sobre la vereda pública. Por el momento, las autoridades no han informado las causas concretas que originaron el desprendimiento, ni si existían antecedentes técnicos o advertencias previas sobre el estado de deterioro de la construcción antes del colapso.

Este incidente se suma a un contexto de seguridad y justicia complejo en la zona, donde se han reportado otros casos de alta sensibilidad. En noticias recientes relacionadas con la jurisdicción, se ha mencionado el caso de un triple crimen en Florencio Varela, donde la familia de una de las víctimas denunció a dos jueces, evidenciando la tensión social y la demanda por transparencia en los procedimientos judiciales locales.