El líder de Los Redondos, Indio Solari, murió a los 77 años después de una larga batalla contra la enfermedad. Su carrera de más de 40 años ha dejado una huella imborrable en el rock argentino.

La muerte del Indio Solari , líder de Los Redondos , deja una huella imborrable en el rock argentino . Con una carrera de más de 40 años, Solari fue una figura clave en la escena musical de su país.

Su música y letras, que combinaban la profundidad del haiku con la picardía del cómic, han sido un referente para generaciones de artistas y fanáticos. A pesar de su enfermedad, Solari siguió creando música y conciertos, dejando un legado que seguirá inspirando a los argentinos. La pregunta es: ¿cómo continuará el mito del Indio Solari después de su muerte?

La respuesta solo la conocen los que lo rodearon en sus últimos años, pero uno cosa es segura: su música y su legado seguirán vivos en el corazón de los argentinos





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