Muerte del Indio Solari: adiós a un ícono del rock argentino y otras noticias de la jornada

El mundo del rock argentino está de luto por el fallecimiento de Carlos Alberto "Indio" Solari, líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, figura que construyó un fenómeno popular único. Se repasa su trayectoria, desde la formación de la banda en 1976 hasta su retiro en 2023, incluyendo conciertos multitudinarios y su última colaboración. También se informa sobre el arresto por el femicidio de Agostina Vega y la detención de un conductor ebrio en Palermo.

El pasado 21 de mayo, una publicación en la cuenta oficial mostraba al cantante Carlos Alberto "Indio" Solari junto a miembros de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en el complejo ubicado en su propiedad del barrio Parque Leloir, Buenos Aires.

Sin embargo, recientemente se confirmó el fallecimiento de esta figura emblemática del rock argentino. Nacido en Paraná y formado en La Plata, Solari forjó un fenómeno popular sin precedentes y se consolidó como uno de los artistas más influyentes de la historia del rock nacional. Su huella imborrable comenzó a gestarse en 1976, cuando fundó junto a Skay Beilinson la mítica banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

La banda editó nueve álbumes de estudio, logrando una masividad arrolladora y convocatorias récord hasta su separación en 2001. En el año 2000, concretaron un hito histórico al reunir a 70.000 espectadores en el Estadio Monumental. Tras un breve receso, Solari inició una exitosa etapa solista con su nuevo grupo de acompañamiento, con el que publicó cinco aclamados álbumes. Superó sus propios récords de asistencia, llegando a congregar más de 150.000 personas en localidades como San Martín (Mendoza) o Gualeguaychú.

Su último recital presencial tuvo lugar en Olavarría en marzo de 2017, un evento trágico por severos desbordes organizativos. En sus últimos años, tras anunciar que padecía Parkinson, confirmó su retiro definitivo de los escenarios en 2023. Pese a los problemas de salud, mantuvo una actividad artística notable, como su reciente colaboración con Wos en la canción "Quemarás". El fallecimiento de Solari constituye una pérdida irreparable para la cultura argentina, pero su extenso legado musical y sus letras poéticas perdurarán.

En otras noticias, se detuvo al inquilino de Barrelier por el femicidio de Agostina Vega. Además, un conductor que manejaba borracho, chocó y se dio a la fuga fue arrestado en Palermo tras impactar contra la calzada





minutounocom / 🏆 7. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Indio Solari Patricio Rey Y Sus Redonditos De Ricota Rock Argentino Femicidio Agostina Vega Conductor Borracho Palermo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Un nuevo documental revela la verdadera causa de la muerte de Marilyn MonroeUn documental reciente plantea que la endometriosis, una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo, podría haber sido la causa de la muerte de la actriz Marilyn Monroe.

Read more »

Se conoció la causa de muerte de Matt Brown, el mediático del reality “Alaska: hombres primitivos”Su cuerpo había sido encontrado a la vera de un río del estado de Washington, tras varios días en los que no se supo nada de él.

Read more »

Ex policía tiktoker Nicole Verón vinculada a muerte en accidente de tránsito y a posible narcomenudeoNicole Verón, expulsada por publicar videos sugestivos con uniforme, quedó detenida tras un choque fatal que dejó muerto a un conductor y en el que se hallaron arma y drogas, generando investigación por homicidio culposo y delito de armas.

Read more »

Murió el Indio Solari, líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y de un fenómeno popular incomparableFalleció Carlos Alberto Solari, figura clave del rock nacional y líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Tenía 77 años y su música deja una huella imborrable en la cultura argentina.

Read more »