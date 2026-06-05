Muerte del cantante Indio Solari: la Justicia investiga las causas

El cantante Indio Solari fue encontrado sin vida en su casa de Parque Leloir, en el partido de Ituzaingó. La Justicia investiga las causas de su muerte. El cuerpo del músico fue encontrado este viernes por la mañana en su casa, y personal de la Policía Científica y la Justicia se apersonaron en la vivienda para iniciar las investigaciones.

El cantante Indio Solari fue encontrado sin vida en su casa de Parque Leloir, en el partido de Ituzaingó. La Justicia investiga las causas de su muerte.

El cuerpo del músico fue encontrado este viernes por la mañana en su casa, y personal de la Policía Científica y la Justicia se apersonaron en la vivienda para iniciar las investigaciones. La causa quedó caratulada y se encuentra a cargo del fiscal Lucio Rivero, titular de la UFI Descentralizada Nº 2 de Ituzaingó.

Se detectaron algunas heridas en el cuerpo del cantante, incluyendo un golpe en la cabeza que se convirtió en uno de los principales puntos de análisis para los investigadores. La Fiscalía ordenó que se lleve a cabo una autopsia médico legal para obtener conclusiones definitivas sobre las causas de la muerte del músico. Por el momento, se desconoce si el músico se encontraba solo en la casa al momento del hecho.

La investigación continúa mientras se aguarda el resultado de los estudios forenses. La casa del Indio Solari, rodeada de árboles, amplios jardines y estrictas medidas de seguridad, fue el escenario del fallecimiento del cantante. La familia del músico ha sido notificada de la situación y se espera que la autopsia médico legal establezca con precisión las causas de la muerte del Indio Solari.

El único hijo del cantante, Bruno, se dedica a la música y ha sido entrevistado por la prensa sobre la situación. La comunidad artística y la familia del Indio Solari han expresado su condolencia por la pérdida del músico. La investigación continúa y se espera que se obtengan resultados definitivos sobre las causas de la muerte del cantante





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