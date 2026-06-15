Muerte de una joven de 21 años en salto de bungee jumping sin cuerdas de seguridad en São Paulo

Una estudiante de Educación Física falleció tras un salto de bungee jumping en el que la cuerda de seguridad no estuvo conectada. Tres trabajadores fueron imputados por homicidio con dolo implícito y se denuncia la falta de cumplimiento de protocolos de seguridad.

Una joven de 21 años perdió la vida en un trágico incidente de bungee jumping ocurrido en la zona de Jandira, en la periferia del Gran São Paulo.

La víctima, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, era una estudiante recién graduada en Educación Física y Gestión Deportiva, aficionada a compartir en sus redes sociales contenido relacionado con el deporte, la actividad física y la naturaleza. En la mañana del accidente, había publicado fotografías del lugar donde se iba a realizar el salto y, en tono de broma, escribió una frase que al día siguiente resultó ser demasiado irónica.

Tres hombres la acompañaron hasta el borde de la plataforma, la sujetaron al arnés y la lanzaron al vacío. Lo que debería haber sido una experiencia segura se convirtió en una pesadilla: la cuerda de seguridad no estaba conectada al arnés y, al caer, la joven impactó contra el suelo a más de 40 metros de altura, falleciendo al instante.

Los testigos presentes en el sitio empezaron a gritar al percibir que las cuerdas permanecían sobre la superficie del puente sin estar sujetas al equipo de la participante. La policía local detuvo a seis personas vinculadas al operativo; tres de ellas fueron imputadas por homicidio con dolo implícito, mientras que los demás fueron trasladados a la dependencia policial para declarar.

Según las declaraciones de dos de los acusados, ellos eran los responsables de colocar las cuerdas de seguridad, pero aseguran no recordar el momento exacto del error ni quién debía efectuar la inspección final del equipo. Los investigadores han señalado que se violaron los protocolos básicos exigidos para cualquier actividad de riesgo, como la verificación doble de los sistemas de sujeción y la presencia de personal certificado para supervisar el salto.

El caso ha generado una intensa polémica sobre la regulación de los deportes extremos en Brasil. Las autoridades locales iniciaron un operativo que contó con apoyo aéreo para localizar a los responsables y recopilar pruebas, mientras que la comunidad deportiva exige una revisión exhaustiva de las normativas y una mayor fiscalización de los operadores de actividades de alto riesgo.

La discusión también se ha trasladado a las redes sociales, donde usuarios y expertos en seguridad deportiva debatieron sobre la necesidad de certificaciones obligatorias para instructores y la obligatoriedad de auditorías periódicas de los equipos. La muerte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas se ha convertido en un llamado de atención para todos los que practican o administran este tipo de deportes, recordándoles que la seguridad no es negociable y que la negligencia puede tener consecuencias fatales





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