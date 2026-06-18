Muerte de una enfermera en un hospital de Junín desata investigación por análisis de causa raíz y cuestionamiento de condiciones laborales

Una enfermera falleció tras descompensarse mientras trabajaba en el Hospital Interzonal General de Agudos de Junín. El caso generó conmoción y un comunicado de los médicos de guardia que rechazan las responsabilidades individuales, señalando las carencias estructurales del centro de salud. La dirección del hospital anunció la realización de un análisis de causa raíz para investigar el evento adverso, mientras gremios y autoridades provinciales intervienen.

La comunidad hospitalaria de Junín se encuentra en estado de shock tras el fallecimiento de una enfermera, Natalia Bellome Boza, quien murió el 8 de junio mientras cumplía con sus funciones dentro del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) Dr. Abraham Félix Piñeyro.

La trabajadora, una figura reconocida en el ámbito sanitario local, comenzó a sentirse mal durante su turno, presentando síntomas compatibles con una afección cardíaca. A pesar de recibir atención médica inmediata y ser evaluada por profesionales de guardia dentro del mismo establecimiento, su condición empeoró y falleció horas después. Este trágico suceso ha desencadenado una profunda conmoción y un clima de dolor entre sus compañeros, quienes han expresado sus condolencias y manifestado su apoyo a la familia de la víctima.

El caso ha puesto el foco en la atención recibida, los procedimientos médicos aplicados y el circuito asistencial activado, aunque hasta el momento no se han determinado responsabilidades ni se han difundido informes definitivos sobre posibles demoras que hubieran influido en el desenlace. La crisis institucional se agudizó cuando los médicos de guardia emitieron un comunicado donde rechazaron que se intentara señalar a una trabajadora en particular por lo ocurrido, recordando que el hospital atraviesa graves dificultades estructurales, especialmente en la guardia, donde convergen las falencias acumuladas del sistema.

Precisamente, en los días posteriores al fallecimiento, trascendió una preocupante carencia de médicos para cubrir todos los turnos durante el fin de semana largo, lo que encendió las alarmas dado que el HIGA de Junín es un centro de alta complejidad que recibe pacientes derivados de toda la región. Fuentes hospitalarias explicaron que la falta de cobertura responde a la escasez de profesionales disponibles para las guardias, en un contexto de alta exigencia horaria.

Aunque se aseguró que el servicio continuó funcionando con normalidad gracias a médicos de refuerzo, el episodio evidencia la tensiónOperativa cotidiana. Ante la magnitud del hecho, la dirección del hospital confirmó que se llevará a cabo un análisis de causa raíz, una metodología habitual en el ámbito sanitario para investigar eventos adversos.

Esta herramienta sistemática busca reconstruir lo ocurrido, identificar los factores contribuyentes y generar recomendaciones para prevenir futuras situaciones similares, evaluando no solo los hechos sino también los procesos asistenciales. El proceso será desarrollado por la Dirección de Violencia en el Ámbito de la Salud de la provincia, en colaboración con equipos técnicos, representantes gremiales y compañeras de la enfermera fallecida, con el compromiso de garantizar independencia, objetividad e imparcialidad.

Desde la cartera sanitaria también se implementan espacios de escucha y acompañamiento para la familia de Natalia. Las autoridades han prometido informar los avances de la investigación con rigor y respeto.

Mientras la comunidad judicial y sindical observa con atención, los compañeros de trabajo recuerdan a Natalia Bellome Boza como una profesional comprometida que formó parte de los equipos de primera línea durante los momentos más críticos de la pandemia, destacando su dedicación y entrega en la atención a los pacientes. Su muerte dentro del hospital donde trabajaba ha convertido un luto personal en un debate sobre las condiciones laborales y de seguridad en el sistema de salud pública, un tema que trasciende el caso individual para interpelar a toda la estructura sanitaria de la provincia de Buenos Aires





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