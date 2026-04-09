Muerte de Ángel: La Madrastra Rompe el Silencio y Acusa a la Madre Biológica y su Pareja

La muerte de Ángel, un niño de cuatro años en Comodoro Rivadavia, desata dolor e indignación. La madrastra acusa a la madre biológica y su pareja de maltrato. La investigación revela lesiones internas y la justicia busca determinar responsabilidades.

La trágica muerte de Ángel, el niño de cuatro años que falleció el domingo 5 de abril en Comodoro Rivadavia , ha generado una profunda ola de dolor, indignación y reclamos desesperados por parte de la familia paterna. Las acusaciones directas se centran en la madre biológica del menor y su pareja, quienes son señalados como los principales responsables de este terrible suceso.

En medio de la investigación en curso, Lorena Andrade, la madrastra del niño, rompió el silencio y compartió un testimonio desgarrador, describiendo la situación con palabras contundentes: “A Ángel lo sacaron de un lugar donde estaba bien para llevarlo a un lugar de tortura. A Ángel lo mataron”. Su relato revela una serie de eventos y decisiones judiciales que, según su perspectiva, contribuyeron de manera significativa a la tragedia. \Lorena cuestionó en una entrevista el fallo judicial que ordenó la restitución del niño a su madre biológica, afirmando que esta decisión cambió drásticamente el destino del pequeño. Según su versión, la madre de Ángel había abandonado al niño durante tres años, tiempo durante el cual Ángel no la conocía y consideraba a Lorena como su madre. La madrastra relata con angustia cómo la madre biológica reapareció a principios de 2025 y solicitó la tenencia del niño. A pesar de las evidencias de que Ángel temía a su madre, la justicia ordenó su restitución. Además, Lorena denunció que la pareja de la madre era quien, en realidad, se encargaba de cuidar a Ángel, ya que la madre se ausentaba por trabajo. “Seguramente era él quien lo maltrataba”, explicó, subrayando que “el nene salió muerto de esa casa”. La madrastra también denunció que Ángel concurría al jardín con golpes, y criticó la falta de acción de la directora de la escuela, quien, según su testimonio, no informó de estos hechos. En sus palabras, la justicia, al ordenar la restitución, y las autoridades escolares, al no denunciar el estado del niño, fueron cómplices del trágico final. “Acá hay cómplices, personas que entregaron a Ángel para que lo maten”, concluyó con dolor.\La investigación sobre la muerte de Ángel avanza con gran hermetismo. Las primeras pericias realizadas al cuerpo revelaron la presencia de “lesiones internas en la cabeza”, un hallazgo clave que refuerza la principal hipótesis de la investigación: una muerte violenta. El domingo 5 de abril, el sistema de emergencias llegó a la casa donde vivía Ángel con su madre, después de que el niño sufriera un paro cardiorrespiratorio. A pesar de ser trasladado al hospital, los médicos constataron su muerte, generando dudas sobre lo ocurrido en el domicilio familiar. El resultado de la autopsia será fundamental para determinar si la muerte de Ángel está relacionada con la participación de terceros. En el marco de la causa, la Justicia ordenó un allanamiento en la casa de la madre, donde se incautaron celulares y otros elementos relevantes para la investigación. La madrastra expresó su preocupación ante la falta de custodia de la madre, sugiriendo que esto podría obstaculizar la investigación. Mientras tanto, familiares y allegados despidieron a Ángel en el velatorio y le dieron el último adiós en el cementerio Oeste de Comodoro Rivadavia, dejando un vacío inmenso en la comunidad





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