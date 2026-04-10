Muerte de Ángel López: Una Tragedia Familiar con la Madre como Principal Sospechosa

La muerte de Ángel López, un niño de cuatro años en Comodoro Rivadavia, está bajo investigación. Las primeras pericias apuntan a lesiones internas en la cabeza, con la madre como principal sospechosa. El caso involucra disputas de tenencia, denuncias de violencia familiar y la intervención del Servicio de Protección de Derechos.

La trágica muerte de Ángel López , el niño de cuatro años, en Comodoro Rivadavia , ha sumido a la comunidad en una profunda conmoción. Las circunstancias que rodean su fallecimiento apuntan a una hipótesis desgarradora, con su propia madre como principal sospechosa. El pequeño fue llevado al Hospital Regional el domingo, después de sufrir una descompensación en su hogar.

Las primeras investigaciones forenses revelaron la presencia de lesiones internas en la cabeza del niño, lo que encendió las alarmas y desencadenó una exhaustiva investigación judicial. La jueza a cargo del caso, Pablo Pérez, del Juzgado de Familia, ha estado supervisando de cerca el expediente, y se espera que las próximas diligencias arrojen luz sobre lo ocurrido y determinen las responsabilidades pertinentes.\El camino hacia esta tragedia estuvo marcado por una serie de disputas legales y conflictos familiares. Según fuentes judiciales, el expediente del Juzgado de Familia se remonta a 2023, cuando se inició una batalla por la tenencia del pequeño Ángel. Inicialmente, ni la madre, Mariela Altamirano, ni el padre, López, fueron autorizados a tener la custodia del niño. La madre había abandonado al niño y se había ido de la ciudad, mientras que el padre enfrentaba denuncias por presuntas conductas inapropiadas, como la acusación de haberle dado cerveza al niño en la vía pública durante encuentros de fútbol. López se defendió de estas acusaciones, negando haberle dado alcohol al niño y afirmando que participaba en los encuentros de fútbol barriales, pero sin la presencia del menor. Este episodio marcó el inicio de la intervención del Servicio de Protección de Derechos, que también se interesó en la situación de la madre, quien se había mudado a Córdoba y presentado una denuncia contra su expareja.\El proceso legal continuó, y en julio de 2025, con López a cargo de la guarda provisoria de su hijo, se presentaron nuevas denuncias de violencia familiar en su contra, esta vez por parte de su actual pareja. Como resultado, se le impuso una exclusión del hogar y una prohibición de acercamiento tanto a la mujer como al niño. Ante la imposibilidad de que Ángel viviera con su padre, la Justicia de Familia intentó establecer una revinculación provisoria del niño con su familia de origen, buscando fortalecer el vínculo con su madre. Se realizaron informes psicológicos, incluyendo evaluaciones en Cámara Gesell, y se contó con la participación del Servicio de Protección. Sin embargo, debido a la oposición de una de las partes, la revinculación no prosperó, y finalmente se le restituyó la tenencia a Mariela Altamirano, la madre biológica. La prohibición de acercamiento a Ángel expiró en febrero de este año, y se esperaba una audiencia conciliatoria a fines de abril, pero la trágica muerte del niño truncó el proceso. Ahora, las autoridades se centran en esclarecer las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Ángel y determinar si existe responsabilidad penal





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