Muerte de Ángel: El padre denuncia un acto violento y exige justicia

Un niño de cuatro años falleció en Comodoro Rivadavia, Chubut, desatando una investigación por presunto homicidio. El padre denuncia un acto violento y exige justicia, cuestionando las circunstancias de la muerte y la actuación de las autoridades.

Ángel, un niño de cuatro años, falleció el pasado domingo en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia , Chubut , tras ingresar sin signos vitales. El pequeño fue llevado al hospital por personal de salud después de que su madre solicitara auxilio debido a dificultades respiratorias en su domicilio. A pesar de los esfuerzos médicos, murió horas después de haber sufrido un paro cardiorrespiratorio.

Este suceso, rodeado de interrogantes, provocó la inmediata intervención del Ministerio Público Fiscal, que inició una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte. El padre de Ángel, distanciado de la madre, denunció públicamente que el niño fue víctima de un acto violento. Afirmó que su hijo no estaba enfermo y que su muerte era sospechosa. Según el testimonio del padre y su pareja, Lorena Andrade, la madre abandonó el hospital tras dejar al niño, mientras ellos permanecieron acompañando a Ángel hasta el fatal desenlace. La investigación judicial se centra en determinar la causa exacta del fallecimiento. Un informe preliminar de la autopsia, reportado inicialmente por el medio digital ADN Sur, reveló lesiones internas en la cabeza del pequeño, un hallazgo que ha intensificado la preocupación sobre las circunstancias de su muerte. A pesar de la conmoción, no hay detenidos por el momento, aunque la Justicia ordenó un allanamiento en la vivienda de la madre y su actual pareja. En el allanamiento, se incautaron teléfonos celulares y otros elementos relevantes para la investigación. El padre del niño ha cuestionado la falta de medidas restrictivas, señalando que la defensa de la madre logró evitar una detención inmediata debido a la ausencia de pruebas concluyentes en esta etapa preliminar. La relación entre los padres estuvo marcada por una prolongada disputa legal por la tenencia de Ángel. El padre recordó que su hijo había expresado su deseo de vivir con él en varias ocasiones, un pedido que, según su criterio, fue ignorado por las autoridades. Además, el denunciante manifestó haber alertado a los organismos de protección del menor sobre los posibles riesgos que corría el niño bajo la tutela de su madre, sin obtener respuestas satisfactorias. Por su parte, Lorena Andrade afirmó haber recibido mensajes sobre el estado del niño, indicando que asistía al jardín con golpes y sin la higiene adecuada. La pareja del padre también criticó la lentitud de las acciones judiciales, argumentando que el allanamiento se realizó tardíamente, lo que podría haber facilitado la destrucción de evidencia. La madre del menor, según los denunciantes, no asistió al velorio. Mientras la Justicia avanza con las pericias, el padre insiste en su pedido de justicia y exige que se investiguen posibles abusos o maltratos previos que, según sus palabras, fueron ocultados por el entorno escolar y familiar cercano a la madre. Las diez frases más desgarradoras del padre y la madrastra de Ángel revelan el dolor y la indignación ante la pérdida del niño, destacando la sospecha de un posible homicidio y la negligencia en la protección del menor. Estas frases enfatizan la impotencia, el sufrimiento y la exigencia de que se haga justicia por la muerte de Ángel. El padre lamenta la rapidez con la que se le concedió la tenencia a la madre, cuestiona la calidad de la revinculación del niño con su madre, y critica las condiciones de vida en el nuevo hogar. Tanto él como su pareja expresan su incredulidad ante la falta de una explicación clara sobre la causa de la muerte y la ausencia de la madre en el velorio. El padre destaca su dedicación al cuidado de su hijo y la importancia de que se haga justicia para que los responsables paguen por la muerte del pequeño. El padre y la madrastra expresaron su dolor y su exigencia de justicia a través de frases muy contundentes. Se sospecha de homicidio





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