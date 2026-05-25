Muerte de Matías Silva en Jáchal: se abre investigación judicial y la comunidad se une en duelo

Autoridades de la UFI Norte inician investigación judicial tras el fallecimiento de Matías Silva en Jáchal. Bomberos de Pocito actuaron en el sitio y la comunidad muestra su apoyo a la familia.

En la madrugada del pasado viernes, la comunidad de Jáchal se vio sacudida por la trágica muerte de Matías Silva , un joven de veintitrés años que residía en el centro del municipio.

El hallazgo del cuerpo se produjo cerca del camino rural que conecta la zona agrícola con el pueblo, y de inmediato se activaron los protocolos de emergencia. Los bomberos voluntarios de Pocito acudieron al lugar, pero el daño ya estaba hecho.

La autoridad policial, con el apoyo de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Norte, empezó a cordonar la zona y a preservar la escena del hecho, mientras los peritos forenses tomaban muestras de sangre, huellas y cualquier otro indicio que pudiera arrojar luz sobre las circunstancias que rodearon el fallecimiento. Ante la magnitud del suceso, el fiscal a cargo de la investigación, el doctor Alejandro Ruiz, declaró en una rueda de prensa que se había abierto una investigación judicial con carácter de urgencia, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar si existieron actos ilícitos, negligencia o algún elemento de violencia que haya contribuido al fallecimiento.

"Estamos trabajando con la mayor celeridad posible, pero es indispensable recopilar todos los elementos probatorios antes de emitir cualquier conclusión", enfatizó Ruiz, subrayando que la prioridad era garantizar la cadena de custodia de la evidencia y proteger los derechos de la familia Silva. En los minutos posteriores, los investigadores interrogaron a los vecinos del sector, a los conductores que transitaron por la zona en las horas previas y a los propios familiares de la víctima, quienes manifestaron su consternación y la imposibilidad de comprender lo ocurrido.

Mientras se desarrollan las pericias, la comunidad ha respondido con una muestra de solidaridad sin precedentes. Familias, amigos y vecinos se han congregado en la parroquia del pueblo para acompañar a los seres queridos de Matías en el último adiós. Los mensajes de apoyo y condolencias se multiplicaron en las redes sociales, especialmente en Facebook, donde la página de Radio Norte Jáchal difundió una foto del homenaje y recibió más de mil reacciones en cuestión de horas.

"Nuestro corazón está con la familia Silva; una pérdida tan cruel nos conmueve a todos", escribió una vecina en su publicación. Además, las instituciones municipales han anunciado la realización de una vigilia pública al día siguiente, con la intención de rendir tributo a la vida del joven y expresar el dolor colectivo que embarga a Jáchal.

La investigación continuará su avance durante los próximos días, con la promesa de mantener informada a la ciudadanía sobre los hallazgos y, en caso de encontrarse responsabilidades legales, proceder conforme a la legislación vigente





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