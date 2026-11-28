Ramón Sandoval, comisario de la Policía de Chaco, reclama transparencia en la investigación por la muerte de su hermano Juan José, atropellado por el periodista Romildo Ramón Lavia Rachz.

La familia Sandoval atraviesa un momento de profunda dolor y duelo tras la pérdida de Juan José Sandoval y el fallecimiento reciente de su madre. Ramón Sandoval, hermano del fallecido y actual comisario de la Policía de Chaco, ha emitido declaraciones públicas para exigir transparencia en la investigación judicial que se instruye sobre la trágica muerte de su pariente. La justicia local debe informar sobre las medidas cautelares y el estado de las pruebas en la causa abierta por el atropello fatal.

Juan José Sandoval, un sargento primero de la policía local de 37 años, perdió la vida durante la madrugada del domingo pasado en la ruta provincial 9 del Chaco. El incidente ocurrió cuando el funcionario realizaba un operativo de control de tránsito en el marco de la décima edición del Festival de la Chacarera del Monte Impenetrable. El periodista Romildo Ramón Lavia Rachz embistió con su vehículo Toyota Hilux el gazebo donde se encontraba el sargento y su equipo.

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Tras el choque, Lhia Rachz intentó huir del lugar de los hechos, pero fue capturado y permanece detenido. El joven policía fue trasladado de urgencia al Hospital del Bicentenario de Juan José Castelli, donde finalmente falleció alrededor de las 9:20 del mismo domingo. El conductor enfrenta actualmente cargos por homicidio culposo, mientras la investigación judicial avanza para determinar las circunstancias exactas del accidente.

La voz del comisario Ramón Sandoval

Ramón Sandoval reveló que se enteró de la muerte de su hermano mientras conducía con el resto de su familia por la ruta, en un intento fallido por trasladar a Juan José de un centro médico. El comisario expresó su indignación y su deseo de que la justicia actúe con celeridad, indicando que su familia ya contrató a un abogado para acceder a la causa y conocer los pormenores de la investigación. "Si ese hombre es el autor del hecho, quiero que pague con el máximo de la ley, pero para eso está la Justicia", sentenció.

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Duelo familiar y cuidado en el sanatorio

El dolor de la familia Sandoval se ha agravado por la muerte de su madre, lo que convierte esta etapa en una tragedia doble para los parientes. Ramón detalló que todos los días anteriores pasaron juntos haciendo turnos para cuidar a su madre en el sanatorio y en su domicilio. Perder a un hermano bajo estas circunstancias, sumado a la partida de la madre, ha dejado a la familia en un estado de profundo luto y vulnerabilidad emocional.

Tránsito y consecuencias legales en la región

La localidad de Juan José Castelli se ha convertido en el epicentro de los trámites legales y del duelo familiar. Tras la muerte del oficial, sus parientes se trasladaron desde Resistencia hacia dicha localidad, donde el sargento residía con su familia. La comunidad local y las autoridades esperan que la investigación arroje luz sobre la responsabilidad penal del conductor, quien deberá enfrentar las consecuencias de sus acciones ante el tribunal correspondiente.

Próximos pasos en la investigación judicial

El comisario Ramón Sandoval ha pedido explicitamente que la Justicia lo tenga al tanto de los avances en la causa. Su familia espera conocer qué pruebas se han recaudado y qué se está examinando en la investigación. La transparencia en el proceso judicial es fundamental para la familia, que busca justicia y respuestas claras sobre cómo se desarrolló el ataque vehicular y qué medidas legales se tomarán contra el acusado por la muerte de Juan José Sandoval.