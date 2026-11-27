Fallece Jorge Born, expresidente del grupo industrial Bunge y Born, quien lideró la compañía durante el Plan BB y fue secuestrado por Montoneros en 1975 junto a su hermano.

Jorge Born, la figura central que encabezó Bunge and Born durante las décadas de mayor expansión industrial y comercial del Cono Sur, ha fallecido. Su trayectoria vital estuvo marcada por un éxito empresarial sin precedentes en Argentina y una tragedia personal que reconfiguró su historia y la de su familia. Born nació en Buenos Aires y se formó en la prestigiosa Escuela de Negocios Wharton en Estados Unidos, institución que también frecuentaron sus descendientes, consolidando un legado educativo y corporativo dinástico.

Fundación y Crecimiento del Grupo Bunge and Born

El grupo industrial Bunge and Born tuvo sus orígenes históricos en 1876, cuando Ernesto Bunge emigró desde Amberes hacia el país sudamericano e invitó a su cuñado, Jorge Born, a participar de los negocios iniciales. Las primeras operaciones comerciales concretas se registraron en 1884, estableciendo una base sólida en una economía que dependía críticamente de la exportación de materias primas. Fueron empresarios extranjeros que importaron conocimiento técnico y capital social, instalándose en una propiedad familiar en Martínez, decorada con mobiliario de vanguardia de la escuela Bauhaus y obras de impresionistas, reflejo de su alto estatus cultural.

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El Secuestro de 1975 y su Impacto Personal

La vida de Jorge Born cambió drásticamente en 1975 cuando fue víctima de un secuestro cometido por la organización Montoneros, un hecho que afectó profundamente a toda su dinastía. El hecho involucró también a su hermano, Juan Born, quienes permanecieron cautivos durante 60 días antes de que Juan fuera liberado. El propio Jorge Born relató en un libro, conversando con María O'Donnell, la compleja negociación que llevó a cabo con su propio padre para costear el rescate, un episodio traumático que forzó la mudanza familiar a San Pablo, Brasil, desde donde nunca regresaron plenamente a la Argentina.

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El Plan BB y la Crisis Política de los Años 90

En el ámbito macroeconómico, Jorge Born desempeñó un rol protagónico al diseñar el Plan BB, una estrategia económica clave al inicio de la presidencia de Carlos Menem. Sin embargo, esta decisión tuvo un costo político y corporativo elevado debido a la vinculación del plan con el sistema de créditos otorgados a dos ministros de Economía, Miguel Ángel Roig, quien falleció poco tiempo después de asumir el cargo, y Néstor Rappanelli. El fracaso asociado a esta gestión económica, sumado a las presiones políticas, resultó en la pérdida de la participación accionaria de la familia Born en la firma, quedando el conglomerado reducido a su denominación original Bunge.

Reestructuración y Legado Industrial en Argentina

Tras la salida de la familia fundadora, Caraballo asumió la dirección para encarar una reestructuración profunda que incluyó el traslado de la sede corporativa hacia Estados Unidos. Aunque Bunge continúa operando en Argentina, su presencia se ha transformado radicalmente, dejando de ser el conglomerado industrial dominante que lideraba sectores como alimentos a través de Molinos, textiles con Grafa, pinturas con Alba y envases con Centenera, para convertirse en una empresa enfocada en exportaciones y el negocio del procesamiento de granos.