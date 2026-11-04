Muerte de Jesús de Miguel: Crónica del trágico accidente en el fútbol español

Jesús de Miguel falleció el 3 de noviembre de 2026 tras un choque en el campo. Cronología, reacciones y las consecuencias legales en el fútbol español.

El fútbol español ha sufrido una pérdida devastadora con el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda. El delantero del CD Tenerife murió el martes 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 de la mañana, tras sufrir un grave accidente durante un partido. Su muerte ha conmocionado a todo el entorno deportivo y ha generado un profundo duelo público.

La tragedia ocurrió en el estadio del Tenerife, donde el jugador oriundo de Guinea Ecuatorial colisionó frontalmente contra la rodilla del portero Jesús Owono. El impacto fue brutal y causó un paro cardiorrespiratorio inmediato. A pesar de las rápidas maniobras de reanimación por parte del cuerpo médico, la salud neurológica de de Miguel se deterioró durante la madrugada.

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Detalles del accidente y la reanimación

El desenlace se produjo horas después del incidente en el campo. Jesús Owono, guardameta del FC Andorra, fue expulsado por el árbitro tras el choque. Sin embargo, la expulsión no cambió el desenlace médico. Los presentes en el estadio, incluidos los padres del jugador y su pareja, presenciaron el momento crítico.

Los médicos trasladaron al delantero de urgencia al hospital más cercano. Aunque lograron recuperar su pulso inicialmente, el cuadro clínico empeoró rápidamente. El equipo sanitario luchó por estabilizarlo, pero finalmente se declaró su fallecimiento. La comunicación oficial fue emitida por el club azulgrana poco antes de las ocho de la mañana.

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Posiciones y reacciones del entorno deportivo

El CD Tenerife emitió un comunicado triste pero claro confirming el trágico fallecimiento de su jugador. Varios clubes y figuras del deporte expresaron su dolor. El máximo accionista del Andorra declaró estar devastado por lo sucedido. La UEFA decretó un minuto de silencio en homenaje al joven futbolista.

Entrenadores y excompañeros dejaron mensajes emotivos. Uno de sus exjugadores recordó su humildad y calidad humana. Jesús de Miguel forjó su carrera desde las categorías inferiores hasta llegar a la Segunda División a los 27 años. Su paso por el Castellón dejó una huella notable con dieciséis goles en la temporada anterior.

Impacto legal y psicológico en el fútbol

La Federación Española suspendió los partidos de Copa del Rey de manera inmediata. Los sindicatos de jugadores exigieron detener toda la actividad futbolera. Mientras tanto, la Justicia española inició una investigación de oficio para evaluar responsabilidades penales. Jesús Owono enfrenta un juicio público mediático y agresiones en redes sociales.

El portero andorrano fue encontrado por prensa local devastado por las consecuencias. Pretendía contactar a la familia de la víctima para pedir disculpas. Jorge Valdano pidió no buscar culpables, afirmando que una víctima era suficiente. El fútbol español llora a un goleador que dejó un vacío enorme en su equipo y en sus seguidores.