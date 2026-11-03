Muerte de Jesús de Miguel: Choque fatal en el Tenerife y análisis cardíaco

Jesús de Miguel, futbolista del Tenerife, fallece tras un choque con el arquero Jesús Owono. Detallan las causas cardíacas y el contexto médico del trágico incidente en España.

El delantero Jesús de Miguel, futbolista del Club Deportivo Tenerife, falleció tras sufrir un grave accidente durante un partido contra el Andorra. El incidente ocurrió cuando recibió un rodillazo en el pecho del arquero rival, Jesús Owono. Este golpe directo provocó una complicación cardíaca fatal que culminó con la muerte del jugador en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Mecanismo del golpe y riesgo cardíaco

La causa inmediata de la fatalidad se relaciona con la ubicación exacta del impacto en el ritmo cardíaco. El cardiólogo Fernando Botto, jefe de Investigación Clínica en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA), explica que el golpe puede caer en un momento específico del latido. Este evento puede generar una arritmia peligrosa que lleve a la paro cardíaco.

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El especialista describe la situación como una trágica rareza médica. Afirmó que incluso sin una condición preexistente, un impacto severo en el pecho puede desencadenar eventos cardiovasculares críticos. La timing del golpe coincide con una fase vulnerable del ciclo cardíaco que interrumpe el flujo sanguíneo normal.

Posibles condiciones cardíacas subyacentes

Existen factores de riesgo preexistentes que podrían haber contribuido a la fatalidad. El doctor Botto señala que condiciones como la miocardiopatía hipertrófica son causas comunes de muerte durante el deporte. Otra posibilidad es la displasia arritmogénica del ventrículo derecho, una enfermedad cardíaca hereditaria.

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Estas condiciones suelen ser difíciles de detectar sin pruebas específicas previas. Una causa menos probable, pero identificable mediante autopsia, es el daño directo por el golpe. El impacto puede alterar la función cardíaca independientemente de enfermedades previas, generando una respuesta letal inmediata.

Rescate fallido e hipoxia cerebral

La intervención médica inmediata fue crucial pero insuficiente para salvar al jugador. Tanto la reanimación cardiopulmonar (RCP) mecánica como el choque eléctrico debieron aplicarse con extrema rapidez. El tiempo es el factor determinante para la supervivencia en estos casos de paro cardíaco súbito.

El doctor Botto advierte que si la RCP o el desfibrilador se retrasan cuatro o cinco minutos, las chances de éxito caen drásticamente. En el caso de Jesús de Miguel, el retraso en la oxigenación cerebral causó hipoxia severa. Esta falta de oxígeno daña irreversiblemente los tejidos cerebrales esenciales para la vida.

Contexto del incidente y carrera del jugador

El choque entre Jesús de Miguel y Jesús Owono obligó a suspender el encuentro en el minuto 108. El delantero se retorció de dolor antes de quedar inmóvil en el césped. Los médicos atendieron al jugador en la cancha y lo trasladaron en ambulancia al hospital. Llegó con vida al centro médico, ya que lograron recuperar su pulso momentáneamente.

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Jesús de Miguel llegó al Tenerife en julio de 2025. El delantero, nacido en Madrid, buscaba escalar hacia la máxima categoría del fútbol español. Su trayectoria incluye pasajes por Leganés, Club de Fútbol Internacional de Madrid y CF Fuenlabrada. En 2023 debutó en Primera División RFEF con el Castellón, donde disputó 88 partidos.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias inició una investigación formal. Toda muerte sin causa natural se clasifica como muerte judicial. Esto implica un examen legal para determinar si hubo negligencia o accidente. La familia siempre recordará al jugador como una pieza importante del fútbol canario.