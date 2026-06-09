Muerte de gerente en empresa de Martín Menem genera investigaciones y conmoción en el gobierno

Un gerente venezolano de 46 años que trabajaba para Gen Tech Argentina SA, empresa vinculada al presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, falleció bajo circunstancias que están siendo investigadas. La primera versión oficial apunta a un edema pulmonar, pero se exploran otras causas debido a la inusual naturaleza del fallecimiento en una persona de su edad y perfil. El hecho causó shock en la cúpula gubernamental y estuvo rodeado de un rápido operativo liderado por Menem, quien llegó al lugar antes que las autoridades.

La muerte de un gerente venezolano de 46 años que trabajaba en una de las empresas del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , ha generado una profunda conmoción en el entorno del gobierno y una investigación en curso para determinar las causas exactas del fallecimiento.

La víctima, identificada como Osorio, se desempeñaba como director suplente de Gen Tech Argentina SA, una firma especializada en suplementos dietarios fundada por Menem. Según relatos de allegados al legislador, la secuencia de eventos comenzó el sábado por la tarde, cuando Menem intentó comunicarse con Osorio en dos ocasiones sin recibir respuesta, lo que le generó preocupación.

Al día siguiente, al continuar sin contestar, Menem recurrió a un amigo colombiano que también ocupa un cargo gerencial en la empresa, proporcionándole las llaves del departamento ubicado en la calle Díaz Vélez, piso 8, para que verificara su estado. El colombiano encontró a Osorio sin vida en la cama y, afectado por la escena, rompió en llanto.

Curiosamente, antes de que llegaran el SAME y la Policía, el propio Martín Menem arribó al lugar, trasladándose en moto con celeridad, según confirmaron sus colaboradores. Aunque la versión preliminar de la fiscalía y el juez interviniente indica que la causa del deceso sería un edema pulmonar, se considera un desenlace extraño para un hombre joven de 46 años dedicado a la venta de suplementos deportivos, por lo que se están analizando otras posibles etiologías, sin descartar una investigación más profunda.

Este hecho ha sumido a la cúpula del gobierno en un estado de shock, especialmente por la cercanía de la víctima con el entorno presidencial. Mientras tanto, circulan versiones sobre la relación laboral y los detalles del descubrimiento, que alimentan especulaciones en los medios.

La noticia se produce en medio de un contexto político agitado, con cruces entre el oficialismo y la oposición, y otros temas de agenda como los conflictos salariales en el área de Defensa, la partida de figuras cercanas a Karina Milei y las tensiones internas dentro del libertarismo, pero el fallecimiento de Osorio capta la atención por su singularidad y las conexiones con figuras de peso. La investigación permanece abierta y se espera que la autopsia oficial determine si hubo factores externos, preexistentes o accidentales que precipitaron la muerte.

Por ahora, la familia del fallecido y la empresa han emitido escasas declaraciones, limitándose a coincidir en la necesidad de esclarecer los hechos. La自媒体 y los portales de noticias han replicado la información con cautela, a la espera de nuevos datos forenses. Este episodio también ha reavivado debates sobre la seguridad laboral y el estrés en puestos ejecutivos, aunque sin confirmaciones al respecto.

Las autoridades judiciales han acotado que el caso no involucra, por el momento, signos de criminalidad, pero se mantiene en fase de recolección de evidencia. El entorno de Martín Menem, por su parte, ha evitado profundizar en detalles y se ha limitado a señalar que están colaborando con la Justicia.

La complejidad del asunto radica en la combinación de la juventud del occiso, el vacío de una causa natural clara y la rápida intervención del diputado Menem, que podría interpretarse como una muestra de preocupación o como un intento de controlar la narrativa inicial. En los círculos parlamentarios, el tema ha generado murmullos, aunque no se ha formalizado ninguna solicitud de informe.

Mientras tanto, la opinión pública aguarda que las pericias arrojen luz sobre las circunstancias reales que rodearon la muerte de Osorio, un ejecutivo extranjero que había encontrado en Argentina un ámbito de desarrollo profesional ligado a la suplementación y a la dieta. La historia continúa en desarrollo y probablemente nuevos capítulos surgirán a medida que avance la investigación judicial y forense.

Por ahora, lo concreto es que un hombre de 46 años pereció en su hogar, que la primera hipótesis médica es insuficiente para explicar plenamente el suceso y que la atención política se ha volcado sobre un caso que, de confirmarse causas no naturales, podría acarrear ramificaciones imprevistas. Los próximos días serán clave para definir si se trata de una tragedia personal o si existen capas ocultas que involucren a terceros.

La vida y la muerte de Osorio han quedado entrelazadas con los hilos del poder en Buenos Aires, al menos en la percepción mediática, y cada detalle será escrutado en busca de respuestas





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