Muerte de Gaspi y Lucas Vignale: la familia pide que sigan vigentes en el corazón de sus admiradores

La familia de Gaspi y Lucas Vignale pidió a sus fans que sigan recordando a los dos jóvenes después de su muerte en un accidente aéreo en Río de Janeiro. La familia aseguró que ya reunieron el dinero suficiente para repatriar el cuerpo de los dos jóvenes.

Se comunicó con Coscu para enviarle un comunicado importante que sorprendió a los fans del influencer, quien murió este domingo en un accidente aéreo en Río de Janeiro.

En el texto, no solo aclararon que ya reunieron el dinero suficiente para repatriar el cuerpo del youtuber, sino que también hicieron un importante pedido para que Gaspar siga vigente en el corazón de todos sus admiradores. Aseguraron que saben que mucha gente sigue teniendo la intención de ayudar, y eso habla del cariño enorme que Gaspi y Lucas supieron generar en tantas personas con su arte.

Dos helicópteros chocaron entre sí este domingo por la mañana mientras sobrevolaban Río de Janeiro. Por el fuerte impacto se registraron seis muertos, entre ellos los argentinos Gaspi y Lucas Vignale. Las aeronaves cayeron en Rua Beth Lago y la Rua Rivadávia Campos, en Recreio dos Bandeirantes. Una de ellas se incendió y la columna de humo se podía ver a varios kilómetros.

Los bomberos de Río de Janeiro intentaron apagar el incendio antes de que las aeronaves impactaran sobre el estacionamiento de un concesionario de la marca BYD. La muerte de Gaspi y Lucas Vignale dejó en shock al mundo de las redes sociales y varios de sus colegas aún no pueden creerlo





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