Israel ataca Gaza matando a cuatro palestinos, incluidos tres en un vehículo con comida, mientras continúa la ofensiva pese al alto el fuego desde octubre de 2025 con miles de víctimas totales.

Cuatro palestinos perdieron la vida este sábado en la Franja de Gaza tras sufrir dos ataques distintos por parte de las fuerzas armadas de Israel. Los hospitales en el enclave confirmaron las muertes, destacando un incidente crítico en el que una camioneta que transportaba alimentos fue blanco de un dron israelí, resultando en el fallecimiento de tres personas a bordo.

Muerte de tres personas en Tel Al Hawa

El Hospital Shifa, ubicado en la Ciudad de Gaza en el norte, recibió los cuerpos de dos hombres de 34 años y otro de 51 años de edad. Las víctimas fallecieron cuando un dron del Ejército de Israel lanzó dos misiles contra un vehículo en el barrio de Tel al Hawa. Según reportaron medios locales y hospitales palestinos, el vehículo estaba cargado con comida destinada a ayudar a los desplazados por el conflicto.

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Un portavoz de las fuerzas armadas israelíes confirmó ante la agencia EFE que ejecutaron un ataque contra operativos militares en esa zona específica. Posteriormente, el Ejército de Israel emitió un comunicado oficial acusando a los tres fallecidos de pertenecer a la ala militar de la Yihad Islámica Palestina. Las autoridades militares israelíes señalaron que el vehículo, que transportaba alimentos, estaba destinado a suministrar recursos logísticos a miembros de dicha organización.

Ante las primeras informaciones que identificaban a las víctimas como trabajadores humanitarios, un oficial del Ejército israelí matizó la situación. El militar declaró que solo uno de los fallecidos había pertenecido previamente a una ONG, pero que había sido despedido tras ser identificado por las fuerzas armadas como un terrorista. Además, indicó que el vehículo no contaba con señalización alguna que lo identificara como propiedad de una organización humanitaria.

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Última víctima en el campamento de Halawa

Poco después del ataque aéreo, un cuarto palestino murió en el campamento de refugiados de Halawa, situado en la localidad de Yabalia en el norte. La causa de su deceso fue la exposición a disparos de tropas israelíes apostadas al otro lado de la línea amarilla. Esta demarcación territorial marca el límite al que se retiraron las fuerzas al iniciarse el alto el fuego, y la zona que se extiende más allá de ella permanece bajo estricto dominio militar israelí.

El cuerpo de la cuarta víctima fue trasladado al Hospital Shifa, donde los médicos lograron identificarlo como un joven de 23 años. Hasta el momento de la publicación de los hechos, el Ejército israelí no se había pronunciado oficialmente sobre este incidente específico ni había confirmado responsabilidades directas en la muerte del joven.

Hieridos y ofensivas persistentes en la zona

Además de las cuatro fatalidades confirmadas, la violencia continuó dejando un balance de múltiples heridos en otras localidades. Cinco palestinos resultaron lesionados en un ataque de la aviación israelí al sur de la ciudad de Jan Yunis. Paralelamente, tres personas más fueron heridas en un bombardeo en la localidad de Al Mauasi, y una de ellas se encontraba en estado crítico.

En la misma región, una mujer y un menor fueron heridos por disparos de militares israelíes dirigidos contra las carpas donde se albergaban desplazados. Incidentes similares de tiroteo contra tiendas de campaña ocurrieron en Rafá, en el extremo sur del enclave, mientras que en Al Bureij, en el centro de la franja, se registraron impactos de obuses de artillería.

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Bilancio histórico y contexto del conflicto

Estos ataques se producen en un contexto de ofensivas continuas pese al alto el fuego vigente desde octubre de 2025. Durante este periodo de tregua, el Ejército de Israel ha matado a más de 1.670 personas y ha dejado 6.062 heridas como resultado de tiroteos, oleadas de bombardeos y ataques selectivos. Esta cifra se suma a la devastación global de la ofensiva lanzada por Israel el 7 de octubre de 2023.

Desde el inicio de la guerra en octubre de 2023, en represalia por la incursión de las milicias gazatíes, al menos 74.730 personas han muerto y 176.194 resultaron heridas en la Franja de Gaza. La Defensa Civil gazatí estima que más de 8.000 personas continúan desaparecidas bajo los escombros. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) aclaró en septiembre que esta cifra es una estimación basada en notificaciones de familiares y equipos de rescate, y no un conteo de cadáveres localizados.

Las fuerzas armadas israelíes alegan que sus operaciones persiguen amenazas inminentes contra sus tropas, calificando también como amenaza a presuntos operativos de milicias que preparan ataques contra civiles y soldados de las FDI, aunque estos no se vayan a producir de forma inmediata. El viernes anterior, Israel afirmó haber atacado a miembros de Hamas y Nujba en el centro de Gaza, acusándolos de preparar ataques terroristas y recordar su participación en la masacre del 7 de octubre de 2023.