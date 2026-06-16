Muerte de caballo en Central Park reaviva debate sobre prohibición de carruajes en Nueva York

El fallecimiento de un caballo de 16 años mientras trabajaba en Central Park ha reactivado la campaña para prohibir los carruajes tirados por equinos en la ciudad. Se detallan las propuestas legislativas, los argumentos de animalistas y el sindicato, y los antecedentes de incidentes.

La semana pasada falleció un caballo de 16 años mientras transportaba pasajeros en Central Park , reactivando el movimiento que busca prohibir esta tradición neoyorquina. El equino se desplomó y murió en el sector oeste del parque.

El conductor del carruaje, Nurettin Kirbiyik, atribuyó la muerte a una "emergencia médica", pero el incidente reavivó una larga campaña impulsada por activistas de derechos animales y legisladores municipales. El 11 de junio, el concejal Christopher Marte presentó la versión más reciente de la llamada Ley de Ryder, cuyo antecedente data de hace cuatro años.

El proyecto propone que la ciudad deje de emitir nuevas licencias para carruajes, congelando el número actual de permisos en 68, y elimine gradualmente la actividad en un plazo de dos años. Por otro lado, el sindicato que representa a propietarios y conductores respalda una iniciativa diferente que fortalece las protecciones para los animales sin afectar el sustento económico de los trabajadores.

Marte afirmó que la Ley de Ryder incluye disposiciones para ayudar a los conductores y propietarios afectados por la prohibición, ofreciéndoles capacitación y asistencia para encontrar "empleos adecuados". Una versión anterior del proyecto proponía reemplazar los carruajes tirados por caballos por vehículos eléctricos. Los animales involucrados en la actividad serían trasladados a "un entorno más natural", como santuarios.

Cuando no trabajan transportando turistas en Central Park, los caballos permanecen en establos privados del West Side de Manhattan o en granjas fuera de la ciudad, según sus turnos laborales. Marte, representante del Bajo Manhattan, declaró: "Vamos a seguir trabajando para terminar con esta práctica inhumana que ya no debería existir". Como alternativa a la Ley de Ryder, el concejal de Queens James Gennaro presentó el mismo día la Ley de Bienestar Equino y Protección del Empleo.

La iniciativa cuenta con el respaldo del sindicato Transport Workers Union of America (TWU), que representa a unos 150 conductores y propietarios. John Samuelsen, presidente internacional del TWU, explicó: "Estamos proponiendo mejor capacitación y exámenes más exigentes, de modo que los nuevos solicitantes demuestren verdadera competencia en el enganche de los caballos y en los protocolos de seguridad vial, con requisitos más duros que los actuales".

Desde su presentación en 2022, la Ley de Ryder ha recibido el apoyo de organizaciones locales y nacionales de bienestar animal, de legisladores neoyorquinos -incluido el exalcalde Eric Adams- y de celebridades como Billie Eilish, Ricky Gervais, Marisa Tomei y Christopher Walken. Julie Cappiello, presidenta de Voters for Animal Rights, con sede en Brooklyn, opinó: "Nueva York no es lugar para un caballo, especialmente en medio del tránsito de la ciudad".

La ley lleva el nombre de Ryder, un caballo anciano, enfermo y extremadamente delgado que fue sacrificado semanas después de desplomarse en Hell's Kitchen en agosto de 2022. El año pasado, el conductor de ese incidente fue declarado inocente de maltrato animal. Tras la muerte del caballo Deniz (el fallecido reciente), la Central Park Conservancy, encargada de administrar el parque de 341 hectáreas, emitió un comunicado respaldando la Ley de Ryder por razones de seguridad pública.

"Durante el último año, los neoyorquinos presenciaron al menos siete incidentes separados en los que caballos se asustaron y escaparon, poniendo en peligro a pasajeros y visitantes, o provocaron lesiones a sus conductores, o, como ahora, colapsaron y murieron en las vías de Central Park", señaló la organización. De manera no relacionada con este caso, dos días después de la muerte de Deniz, la ciudad de Filadelfia prohibió los carruajes tirados por caballos.

Los carruajes forman parte del diseño original de Central Park desde el siglo XIX. Según la Central Park Conservancy, los paisajistas Frederick Law Olmsted y Calvert Vaux diseñaron un sistema de circulación adaptado a los principales medios de transporte de la época.

Ya en el siglo XIX, la Sociedad Estadounidense para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales (ASPCA) comenzó a defender a los caballos de la ciudad, denunciando la sobrecarga de los carros y proporcionando puntos de agua para los animales. Hoy, los carruajes ya no son una necesidad sino una atracción turística.

Aunque la mayoría de los recorridos se realizan dentro de Central Park y sus alrededores, incluida Times Square, los caballos deben caminar aproximadamente una milla por calles congestionadas de Manhattan para llegar desde los establos, lo que incrementa los riesgos. Brian Shapiro, director para el estado de Nueva York de Humane World for Animals, afirmó que muchos caballos han muerto por estrés o enfermedades relacionadas con el trabajo. Entre los casos recientes figuran Lady en 2025 y Aisha en 2020.

Muchos otros se han visto involucrados en accidentes. En mayo, un caballo asustado chocó contra otro carruaje y provocó que el vehículo volcara, hiriendo al conductor. También hubo animales que impactaron contra autos estacionados o en movimiento, e incluso uno salió corriendo sin conductor al mando.

La controversia plantea un choque entre la preservación de una tradición turística centenaria y las preocupaciones por el bienestar animal y la seguridad pública, en un contexto de impulsos legislativos que buscan terminar con la actividad o reformarla sustancialmente





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