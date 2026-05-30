Muerte de Agostina Vega: padre habla sobre el caso y pide verdad

La policía de Cofico encontró el cuerpo de Agostina Vega, una adolescente de 14 años, en un descampado a 17 kilómetros de su casa. El padre de la menor, Gabriel Vega, pide la verdad para encontrar a Agostina y se refiere a su expareja.

La policía de Cofico encontró el cuerpo de Agostina Vega , una adolescente de 14 años, en un descampado a 17 kilómetros de su casa. El padre de la menor, Gabriel Vega, fue quien estuvo en el lugar junto al fiscal Raúl Garzón y el ministro Juan Pablo Quintero.

El detenido admitió haber estado en el descampado y dijo que no actuó solo, hay gente que fue cómplice. El padre de Agostina se refirió a su expareja y dijo que está lleno de enfermos, pedófilos y gente psicópata. Se pide a las personas que están implicadas que se hagan cargo y que se diga la verdad para encontrar a Agostina. La policía está investigando y busca a las personas que podrían estar relacionadas con el caso.

El caso ha generado mucha conmoción en la comunidad y se están tomando medidas para encontrar a la menor y a las personas que están implicadas en el caso. La policía está trabajando en la investigación y se están tomando medidas para evitar que algo así vuelva a pasar





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