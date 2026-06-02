Mueren una turista uruguaya y un guía de montaña en glaciar de Ushuaia

Una turista uruguaya de 25 años y un guía de montaña argentino fallecieron durante una travesía en el glaciar Vinciguerra, cerca de Ushuaia. Los cuerpos fueron hallados por rescatistas en una zona de difícil acceso. La Justicia investiga las causas del accidente.

Una turista uruguaya de 25 años y un guía de montaña argentino fallecieron durante una travesía en el glaciar Vinciguerra, cerca de Ushuaia , Argentina. Los cuerpos fueron hallados por rescatistas de la Comisión de Auxilio de Ushuaina, en una zona de difícil acceso caracterizada por pendientes pronunciadas y condiciones climáticas que pueden cambiar de manera repentina.

La alarma se activó el lunes por la noche cuando ambos no regresaron de su excursión, lo que desencadenó un operativo de búsqueda que se prolongó hasta la madrugada del día siguiente. Los equipos de rescate finalmente localizaron los cuerpos en la parte más alta del glaciar, aunque las autoridades continúan investigando para determinar con precisión las causas del accidente.

La noticia generó una profunda consternación en las comunidades de montaña de ambos países, donde las víctimas eran figuras conocidas y respetadas. La turista uruguaya, originaria de Maldonado, había viajado a Argentina para tomarse unos días de descanso y luego continuó hacia Ushuaia con la intención de realizar actividades de turismo de aventura.

Trabajaba como moza en el restaurante Blend, en la zona de Punta del Este, y según allegados, era una joven entusiasta, apasionada por los viajes y con gran interés por conocer nuevos paisajes. Había contactado al guía para realizar una de las experiencias más buscadas por los visitantes del sur argentino: el trekking en el glaciar Vinciguerra, un circuito completo que demanda cerca de seis horas y atraviesa sectores de hielo, desniveles pronunciados y terrenos irregulares.

Su fallecimiento ha sido lamentado por familiares, amigos y conocidos, quienes comenzaron a despedirla en redes sociales con mensajes de dolor y recuerdo. El guía, Emiliano Feidas, era una figura reconocida en el mundo del montañismo en Tierra del Fuego.

Además de desempeñarse como guía, había desarrollado su propio emprendimiento dedicado a actividades de aventura en la región. En sus redes sociales compartía regularmente imágenes de glaciares, cumbres nevadas y recorridos por senderos fueguinos, mostrando su profunda conexión con la naturaleza. También publicaba reflexiones sobre la montaña, como una en la que destacaba que vivir experiencias de este tipo iba más allá de una postal bonita, subrayando valores como la voluntad, la paciencia, el compañerismo y la empatía.

Uno de sus últimos posteos, que mostraba imágenes aéreas de paisajes fueguinos registradas con un dron, cobró un significado especial tras conocerse la noticia. Feidas también colaboraba con Boyska, un proyecto cultural con el que realizaba presentaciones en bares y espacios culturales de Ushuaia. Su muerte ha dejado un vacío en la comunidad local, donde era considerado un referente de la actividad.

El glaciar Vinciguerra es uno de los destinos más visitados por quienes realizan senderismo en Ushuaia, a pesar de los riesgos inherentes a su terreno. La zona es de difícil acceso, con pendientes pronunciadas y condiciones climáticas que pueden cambiar de forma repentina, factores que a menudo complican las operaciones de rescate. En este caso, el operativo fue encabezado por la Comisión de Auxilio de Ushuaia y contó con la participación de equipos especializados que trabajaron即使 con escasa visibilidad.

Las autoridades judiciales han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente, aunque las primeras hipótesis apuntan a posibles errores en la evaluación del terreno o cambios abruptos en las condiciones meteorológicas. Los hechos han reavivado el debate sobre la seguridad en las actividades de montañismo en la región, un sector que atrae a turistas de todo el mundo pero que exige un estricto cumplimiento de las medidas de precaución.

Mientras tanto, en Uruguay y Argentina los mensajes de condolencia se multiplican. Familiares y amigos de ambos han expresado su dolor en redes sociales, recordando a la joven uruguaya como una persona llena de vida y al guía como un apasionado de la montaña que dedicó su vida a compartir su conocimiento. La comunidad de montañismo de Tierra del Fuego ha organizado actos simbólicos para honrar su memoria.

Este trágico evento subraya una vez más los peligros asociados a las actividades en glaciares y senderos de alta montaña, donde la combinación de factores naturales y humanos puede derivar en consecuencias fatales. Las autoridades instan a los excursionistas a contratar servicios de guías certificados y a informarse exhaustivamente sobre las condiciones antes de emprender cualquier travesía





clarincom / 🏆 3. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Glaciar Vinciguerra Ushuaia Turista Uruguaya Guía De Montaña Accidente

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dos muertos en accidente de trekking en glaciar de UshuaiaEquipos de rescate trabajan en zonas de montaña de difícil acceso tras la muerte de dos personas que realizaban una excursión al glaciar Vinciguerra. Las víctimas, Emiliano Feid y Abril Melina Marino Pereira, sufrieron una violenta caída. El operativo de recuperación de los cuerpos continúa con apoyo aéreo.

Read more »

Tragedia en Tierra del Fuego: un guía local y una turista uruguaya murieron en el glaciar VinciguerraSus cuerpos aparecieron en la parte superior del exigente recorrido. Se estiman que sufrieron una violenta caída.

Read more »

Tragedia en Tierra del Fuego: encuentran los cuerpos de un guía de montaña y una turista uruguayaEl par había emprendido una excursión de 14 kilómetros al glaciar Vinciguerra, en Ushuaia. Los reportaron como desaparecidos el lunes por la noche.

Read more »

En otro intento por llegar a Ushuaia, Hilton apuesta a una nueva marcaCon una inversión de u$s 12 millones, la cadena abrirá en 2028 el primer hotel Tapestry Collection by Hilton del país

Read more »