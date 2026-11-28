Fallece el exfutbolista brasileño Aguinaldo Secco a los 89 años. Conoce su historia en Santos y por qué su nombre viralizó en Argentina.

El Santos Futebol Clube confirmó oficialmente el fallecimiento de Aguinaldo Secco, quien murió a la edad de 89 años. El exdelantero brasileño dejó una huella única en la historia del club al sustituir a un joven Edson Arantes do Nascimento en uno de los partidos más decisivos de la institución.

La tarde de gloria en 1959

Secco es recordado fundamentalmente por su actuación el 19 de noviembre de 1959, cuando el futuro leyenda Pelé de 19 años sufrió una lesión durante un encuentro. En ese momento crítico, Aguinaldo ingresó al campo de juego para reemplazar al astro y marcó dos goles decisivos en la victoria que se convirtió en la mayor goleada de la historia del Peixe.

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A pesar de que su trayectoria posterior fue breve y alejada de los grandes reflectores internacionales, este momento específico garantizó su lugar en los archivos deportivos de Brasil. Su contribución directa en esa tarde histórica lo convierte en una figura necesaria para entender la profundidad del talento que surgió en aquel periodo dorado.

Reacción viral en Argentina por su nombre

Tras el anuncio de su deceso, las redes sociales del club fueron inundadas por comentarios de usuarios argentinos, quienes encontraron un paralelismo irónico entre su nombre y la situación económica local. En Argentina, el término "aguinaldo" se refiere al pago semestral obligatorio que realizan los empleadores a sus trabajadores a mitad de año y en diciembre.

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El apellido "Secco" se interpretó inmediatamente como sinónimo de vacío o ausencia en el lenguaje coloquial lunfardo, creando la expresión humorística "aguinaldo seco". Los usuarios adaptaron este concepto para burlarse de la inflacion y la devaluación del peso, argumentando que la economía local impedía recibir este beneficio.

Entre las reacciones más destacadas, algunos internautas comentaron que el nombre del difunto estaría más presente que nunca en las memorias colectivas debido a la crisis financiera persistente. Otros señalaron que la composición de su nombre permitía realizar múltiples chistes relacionados con la época del año y los problemas salariales, aunque respetaron su memoria en paz.

Carrera posterior y reconocimientos estadales

Después de su paso destacado por Santos, el delantero continuó su carrera profesional en Náutico y posteriormente en Bahia, clubes con los que obtuvo sendos campeonatos estaduales. A pesar de estos logros institucionales, nunca pudo disfrutar del apogeo total que experimentó el Santos mientras Edson Arantes do Nascimento se consolidaba como el rey absoluto del fútbol mundial.

Su legado perdura no solo por sus títulos regionales, sino por la anécdota histórica que lo vinculó directamente con la ascensión de la figura más famosa del deporte brasileño. La combinación de su nombre y su fecha de muerte ha generado una discusión cultural que trasciende lo deportivo, uniendo el fútbol con la economía cotidiana de millones de personas.