Muere repartidor de 40 años tras intentar evitar un asalto a dos menores en Córdoba

Un repartidor de 40 años murió en Alta Córdoba al intervenir para evitar un asalto armado contra dos menores. La pareja de la víctima reclama mayor seguridad para los trabajadores nocturnos.

Un repartidor de 40 años murió en la intersección de la avenida General Paz y Góngora, en el barrio Alta Córdoba, luego de intervenir para evitar un asalto armado contra dos menores de 14 años. El hecho ocurrió después de las 22 horas y el trabajador recibió un impacto fatal en el tórax. La muerte del repartidor generó fuerte conmoción social.

Verónica, pareja de la víctima, habló en una entrevista televisiva para recordar el vínculo que los unía y reconstruir las últimas horas que compartieron. Según relató, ambos llevaban 16 años juntos y coordinaban sus recorridos diarios durante los turnos nocturnos.

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Cómo se cuidaban los repartidores nocturnos

Los repartidores de aplicaciones forman una red de solidaridad que mantiene alertas constantes ante zonas o situaciones de riesgo en la vía pública. Verónica remarcó que, cuando surge una situación de peligro, todos quedan en contacto para cuidarse entre sí.

Según la entrevistada, su pareja y ella se preguntaban permanentemente si estaban bien, si todo estaba tranquilo y si existía alguna zona que generara dudas. Esa comunicación constante tenía como objetivo prevenir hechos delictivos mientras trabajaban de noche.

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Cómo ocurrió el ataque en Alta Córdoba

El repartidor murió tras intervenir para evitar que delincuentes asaltaran a dos menores de 14 años en la intersección de Luis de Góngora y General Paz. Según el relato de Verónica, el hecho se produjo después de las 22 horas en la zona de la avenida General Paz.

Verónica admitió su desconcierto al reconstruir lo sucedido, y reconoció el gesto de su pareja para evitar que las menores resultaran heridas durante el asalto armado. Aun así, expresó que sentía alivio porque las chicas se salvaron, aunque la pérdida de su pareja le causa un dolor profundo.

Reclamo de trabajadores gastronómicos y de reparto

La pareja de la víctima sostuvo que el repartidor era una persona sensata y muy precavida frente a episodios delictivos en la calle. Verónica afirmó que nadie puede hablar mal de él y que la situación le resulta muy injusta.

El testimonio también expuso el malestar de los trabajadores gastronómicos y de reparto que circulan por la ciudad durante la noche. Verónica señaló que están cansados de ver situaciones violentas mientras trabajan en la calle, y pidió que se tome conciencia sobre el riesgo que enfrentan a diario.

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Investigación judicial sobre la muerte del repartidor

Las autoridades confirmaron el avance de una investigación judicial por la muerte del repartidor en Alta Córdoba. La causa se encuentra bajo la órbita de la autoridad competente, cuyo nombre no fue precisado en la información disponible.

Hasta el momento, la información disponible no identifica a los presuntos autores del asalto armado ni detalla medidas adicionales. El avance del expediente será clave para determinar las circunstancias exactas del ataque que costó la vida al trabajador de 40 años.