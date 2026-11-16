Muere operadora de radio en Salta y detienen a un hombre por carta de despedida

La policía de Salta halla sin vida a María Celeste Osán y detiene a un hombre. Colegas lamentan su fallecimiento con emotivas cartas.

Las autoridades judiciales en Salta iniciaron una investigación criminal tras encontrar el cuerpo sin vida de la comunicadora radial María Celeste Osán en el interior de una vivienda situada en el barrio Campo Caseros. El hallazgo se concretó tras recibir un aviso al 911, lo que activó de inmediato las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias exactas que rodearon su deceso. La Fiscal General de la Corte ha ordenado la realización de una autopsia oficial para esclarecer los hechos.

Contexto del hallazgo y primera detención

El operativo policial se centró en un inmueble ubicado en la calle Junín al 100, una zona específica entre las calles Caseros y España. Personal de la fuerza ingresó al domicilio motivado por la presencia de olores fuertes que emanaban del interior de la propiedad. Al verificar el lugar, confirmaron la presencia del cuerpo sin vida de la comunicadora, evento que dio inicio inmediato a las diligencias judiciales y a la recolección de los primeros elementos de prueba en la causa. Como consecuencia directa de estas indagaciones iniciales, las autoridades dispusieron la detención de un hombre en relación con el caso.

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Identidad del sospechoso y acciones fiscales

Hasta el momento actual, los investigadores encargados del caso no han informado públicamente la identidad exacta del hombre detenido. Tampoco se ha revelado la calificación penal definitiva del expediente ni si existía alguna relación previa documentada entre el detenido y la víctima, María Celeste Osán. La autoridad judicial que dirige la causa ha solicitado expresamente la realización de estudios complementarios sobre la autopsia. Las autoridades judiciales aguardan con atención los resultados de los exámenes anatomopatológicos y químicos para precisar los motivos y el momento exacto del deceso.

Conmoción en el ambiente radial salteño

La noticia del fallecimiento de la operadora generó una profunda conmoción en la capital salteña, especialmente en los medios de comunicación donde la mujer desarrollaba su labor profesional diaria. Diversos colegas e integrantes del ambiente radial expresaron sus condolencias y consternación tras conocerse la novedad policial. En medio de esta reacción generalizada, una periodista salteña, con quien María Celeste Osán compartió años de trabajo, publicó una emotiva carta en sus redes sociales. Al rememorar los inicios de su relación laboral y afectiva, la colega escribió: Fui mi primera operadora de radio, me enseñaste tanto y desde ahí no nos separamos más.

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Mensaje póstumo y legado profesional

La amiga cercana evocó los momentos compartidos durante viajes, festejos de cumpleaños y salidas a lo largo de los años de amistad. En otro pasaje de la dedicatoria, la periodista resaltó el optimismo con el que la víctima afrontaba la vida cotidiana. La profesional del medio también dedicó un mensaje a la pequeña hija de la víctima, expresando: Tu hijita, nuestra Cata, te prometo que va a tener el mejor recuerdo de vos. El escrito finalizó con una profunda muestra de dolor y pesar por no haber podido intervenir a tiempo, aclarando: No te merecías nada de todo esto. Te voy a extrañar tanto. Gracias por cada momento compartido, gracias por ser mi amiga, perdón por no haber llegado a tiempo.

Próximos pasos procesales y pericias

En las próximas horas se prevé que la Fiscalía tome declaración formal al hombre detenido por las fuerzas policiales. Este paso procesal es fundamental mientras se completan las pericias técnicas ordenadas por el juzgado. La investigación continúa activa para establecer con precisión la cronología de los hechos y determinar las responsabilidades legales que correspondan, basándose estrictamente en los informes forenses y testimonios recolectados durante las primeras 24 horas del hallazgo.