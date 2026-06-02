Muere la influencer Hilde Lynn Helphenstein en un hotel de lujo de Río de Janeiro

La joven, famosa por sus críticas al mercado del arte contemporáneo, fue encontrada sin vida en su habitación de un exclusivo hotel de Río de Janeiro. Se espera que las pericias determinen las causas de su muerte.

El cuerpo sin vida de la influencer Hilde Lynn Helphenstein fue encontrado en un exclusivo hotel de Río de Janeiro el domingo 31 de mayo.

La joven, conocida por sus críticas al mercado del arte contemporáneo, había viajado a Brasil para someterse a una cirugía estética. El médico que la acompañó a una guardia médica días antes alertó al hotel al no poder contactarla. El personal del hotel ingresó a la habitación y la encontró inconsciente. Los paramédicos confirmaron su muerte en el lugar.

Según informaron fuentes locales, se solicitaron peritajes al Instituto de Criminalística y al Instituto Médico Legal. El caso quedó caratulado como 'muerte por causas aún desconocidas'





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