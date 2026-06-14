Muere el músico estadounidense Oliver Tree en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro

Oliver Tree, un músico estadounidense conocido por su estilo único y su popularidad en las redes sociales, murió en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro, Brasil, junto con el youtuber argentino Gaspi.

Oliver Tree , el músico estadounidense que murió en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro, era uno de los artistas más particulares surgidos de la escena alternativa estadounidense en la última década.

Nacido en Santa Cruz, California, construyó una carrera que mezclaba pop, rock, hip hop y música electrónica. Su popularidad creció de manera explosiva gracias al fenómeno de las redes sociales y las plataformas de streaming, acumulando cientos de millones de reproducciones y convirtiéndolo en una figura reconocida a nivel mundial. Su música encontró especialmente eco entre las nuevas generaciones, que impulsaron sus temas en TikTok.

Más allá de sus temas, Tree se destacó por desarrollar un universo artístico propio, participando activamente en la dirección de sus videoclips y en la construcción visual de sus proyectos. Esa identidad lo convirtió en uno de los músicos más reconocibles de su generación. Al momento de su muerte, el artista se encontraba atravesando uno de los momentos más exitosos de su carrera, con millones de oyentes mensuales en plataformas digitales y una audiencia global consolidada.

Continuaba presentándose en distintos países y preparando nuevos proyectos musicales. Tree se encontraba en Brasil por la gira mundial en la que se había embarcado para promocionar su cuarto álbum de estudio, del cual fue autoproducido en su totalidad. La gira comenzó el 30 de mayo en la Ciudad de México e incluía paradas en China, Japón, la Antártida, Nueva Zelanda y Sudáfrica.

En las últimas horas, había publicado fotos y videos en Instagram visitando los lugares más emblemáticos de Río de Janeiro. Hace tan sólo unos días, el jueves 4 de junio, dio un show frente a un enérgico público con entradas agotadas, y protagonizó un insólito accidente en medio de la presentación.

Se subió a un monopatín en medio de una canción, accidentalmente golpeó a una fan al caer y desprenderse del vehículo de dos ruedas, que terminó volando hacia el público. En 2022 Oliver había anunciado su primera presentación en Buenos Aires como parte de la gira Cowboy Tears, pero el recital previsto para el 22 de abril terminó suspendiéndose antes de concretarse.

Por eso, el show que se llevó a cabo exactamente 10 días antes de su muerte fue su debut oficial en los escenarios porteños





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