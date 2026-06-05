Muere el Indio Solari, líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, a los 77 años

El Indio Solari, icónico figura del rock nacional argentino, falleció a los 77 años tras una larga batalla contra el Parkinson. Conocido por su poesía cruda y su fenómeno popular con los Redonditos de Ricota, su legado musical y cultural marcó a generaciones. Se investigan las causas de su muerte en Buenos Aires.

La muerte del Indio Solari , líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, a los 77 años ha conmocionado a Argentina y al mundo del rock en español.

El legendario cantante y compositor falleció en Parque Leloir, en la provincia de Buenos Aires, luego de batallar durante años contra la enfermedad de Parkinson, la cual había hecho pública en 2016. Su última aparición pública fue en mayo de 2023, en una foto junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, pero su último recital presencial había sido en Olavarría en marzo de 2017.

La noticia se difundió oficialmente pasadas las 9 de la mañana, y desde entonces comenzaron las investigaciones para determinar las causas exactas de su muerte, aunque se sabe que enfrentaba complicaciones derivadas del Parkinson. La UFI 2 de Ituzaingó quedó a cargo de la averiguación de causales. Carlos Alberto Solari, conocido como el Indio Solari, construyó una de las trayectorias más influyentes e inimitables del rock nacional argentino.

Junto a Skay Beilinson, formó Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en 1976 en La Plata. A lo largo de su carrera, la banda editó nueve álbumes de estudio que marcaron a fuego a varias generaciones. Su fenómeno popular alcanzó un punto culminante en el año 2000, cuando lograron reunir a una multitud sin precedentes.

Más allá de la música, Solari forjó una poesía cruda, surrealista y cargada de simbolismo que se convirtió en parte indeleble de la cultura argentina. Sus frases, como "Vivir solo cuesta vida", resonaron como lemas existenciales para sus seguidores. Tras la separación de los Redonditos de Ricota, continuó su camino con proyectos como El Mister y los Marsupiales Extintos, y sorprendió colaborando recientemente con artistas urbanos, como en la canción "Quemarás". El legado del Indio Solari trasciende la música.

Fue un personaje complejo, con una postura política profundamente ligada al peronismo, el kirchnerismo y una izquierda contracultural. Rechazaba la "rosca" tradicional y la militancia partidaria dogmática, pero utilizaba entrevistas radiales y de streaming para expresar su visión: un firme rechazo al neoliberalismo y una defensa de la justicia social. Su relación con el fútbol también era conocida; era hincha de un equipo cuyas identidades y lealtades populares reflejaba en su obra.

La Universidad de Buenos Aires le otorgó el Doctorado Honoris Causa en reconocimiento a su aporte a la cultura. Su fallecimiento desató oleadas de homenajes en redes sociales y en los medios. Figuras del rock, la política y la cultura popular lo despidieron con emotivas palabras. Skay Beilinson, su compañero de ruta, rompió el silencio con una publicación que conmovió a los fanáticos.

Mientras tanto, la investigación por su muerte continúa, pero su influencia perdura como un faro en la historia del rock argentino





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