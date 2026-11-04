Muere el delantero Jesús de Miguel tras un partido suspendido con empate 2-2

El delantero Jesús de Miguel falleció este martes tras ser atendido en pleno partido igualado 2-2, que terminó suspendido.

El delantero Jesús de Miguel murió este martes, según informó el fútbol argentino a través de las redes sociales de los protagonistas del caso. El capitán de la Selección Argentina despidió al futbolista por medio de su cuenta de Instagram y envió sus condolencias a sus seres queridos. El mensaje llegó poco después de conocerse la noticia del fallecimiento.

El hecho ocurrió durante un encuentro que estaba igualado 2-2 y que terminó suspendido por la gravedad de lo sucedido. La fuente disponible no precisa la fecha exacta del partido, el torneo ni la ciudad donde se disputó, por lo que cualquier detalle adicional debe confirmarse con los organismos oficiales.

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Cómo se desarrolló la atención al delantero

Jesús de Miguel fue atendido en el campo de juego cuando el partido se encontraba 2-2. Luego fue trasladado a un centro médico, donde permaneció internado hasta que se confirmó su fallecimiento.

La secuencia descrita muestra que el cuerpo técnico, el personal sanitario y los árbitros tuvieron que decidir la suspensión del encuentro ante la situación de salud del jugador. El texto original no detalla qué instituciones intervinieron en cada paso ni los diagnósticos médicos realizados.

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Reacción del capitán y homenajes en el fútbol

El capitán de la Selección Argentina expresó su pésame públicamente en Instagram, dirigiendo el mensaje a la familia y a los allegados del delantero. Su publicación fue una de las primeras reacciones del ámbito futbolístico nacional.

El tono del mensaje fue de despedida y solidaridad con el entorno del futbolista. La información disponible no incluye declaraciones de clubes, la AFA ni otros jugadores, por lo que no es posible atribuirles posiciones concretas sobre el caso.

Qué se conoce y qué falta confirmar

Por ahora se sabe con certeza que Jesús de Miguel falleció este martes, que el partido quedó suspendido con un marcador de 2-2 y que la atención médica se realizó tras el traslado desde el campo. Estos datos provienen directamente de la información publicada.

No hay datos sobre la causa del fallecimiento, los próximos pasos administrativos ni la reprogramación del encuentro suspendido. Los lectores deben seguir los comunicados de los clubes involucrados y de la Asociación del Fútbol Argentino para conocer los detalles oficiales.