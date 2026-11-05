Muere Alan Jones, el primer campeón australiano de Fórmula 1

Falleció Alan Jones, el único campeón australiano de Fórmula 1 junto a Jack Brabham. El expiloto murió el 5 de noviembre a los 80 años tras una breve enfermedad, dejando un legado histórico en el automovilismo mundial.

El expiloto de Fórmula 1 y campeón mundial Alan Jones ha fallecido en Sídney, Australia, a los 80 años de edad. La noticia confirma el deceso del histórico automovilista australiano, quien había celebrado su octogésimo cumpleaños apenas cuatro días antes de su partida. Su muerte se produce tras un período breve de salud deteriorada, un detalle que la familia ha aclarado mediante un comunicado oficial difundido a través de medios de comunicación internacionales.

Detalles del Fallecimiento y Mensaje Familiar

La familia de Jones, encabezada por su esposa Amanda Butler-Davis, confirmó el deceso el 5 de noviembre. En un texto emotivo compartido en redes sociales, los allegados expresaron su profundo dolor por la pérdida de un figura central en la historia del deporte motor. El comunicado destaca que el expiloto murió tras combatir una "corta enfermedad", un eufemismo utilizado para describir el lapso final de su vida sin entrar en detalles médicos específicos.

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Amanda Butler-Davis, quien facilitó la información a través de The Guardian, compartió las palabras oficiales de la familia. Ellas enfatizan que Alan dedicó toda su vida al automovilismo, una pasión que no solo definió su trayectoria profesional, sino que también permitió construir un legado duradero. Este legado se extiende a las innumerables personas que cruzaron su camino tanto dentro como fuera de las pistas de carreras.

Logros Históricos en el Automovilismo

Alan Jones se erige como una figura única en la historia de la Fórmula 1 debido a su origen nacional. Conquistó el título mundial en 1980, uniéndose a Jack Brabham como los únicos pilotos australianos en lograr dicha hazaña deportiva. Esta distinción lo posiciona como uno de los atletas más importantes del país, marcando un hito que perdurará en la memoria colectiva del automovilismo australiano por generaciones.

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En su trayectoria competitiva, Jones demostró una consistencia notable a lo largo de diez temporadas. Acumuló un palmarés impresionante que incluye 12 Grandes Premios ganados de un total de 117 disputados. Además, logró alcanzar el podio en 24 ocasiones y obtuvo 6 poles position, estadísticas que reflejan tanto su velocidad como su resistencia física y mental durante la década de 1970 y 1980.

Rivalidad con Carlos Reutemann y Legado

En la Argentina, Alan Jones es recordado predominantemente por haber protagonizado una de las rivalidades más intensas en la historia del Gran Circo. Enfrentó directamente al también célebre piloto Carlos Reutemann durante la década de 1980, creando momentos inolvidables para los aficionados sudamericanos. Esta competencia deportiva trascendió las fronteras australianas y estableció un vínculo duradero entre el expiloto y el público argentino.

La familia subrayó que, a través de sus logros, su pasión inquebrantable y su carácter inconfundible, Jones dejó una huella perdurable en el deporte. Las palabras finales del comunicado familiar honran su vida dedicada a la competición, asegurando que su influencia en el mundo del motor continuará siendo relevante mucho después de su partida. La comunidad automovilística mundial recuerda ahora a un pionero y un campeón de talla global.

Con información de AFP. Noticia en desarrollo que será actualizada conforme se disponga de más detalles sobre los homenajes programados en honor al expiloto australiano.