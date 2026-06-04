Muere a los 56 años la creadora franco‑iraní Marjane Satrapi, voz emblemática de las mujeres de Irán

Marjane Satrapi, realizadora y historietista conocida por "Persepolis", falleció a los 56 años tras una profunda tristeza provocada por la muerte de su esposo. Su obra y activismo en favor de los derechos de las mujeres iraníes dejaron una huella indeleble en la cultura internacional.

La comunidad artística internacional se sumió en el luto el pasado jueves 4 de junio cuando se confirmó la muerte de Marjane Satrapi , la influyente realizadora, dibujante e historietista franco‑iraní, a los 56 años.

Satrapi fue una de las voces más poderosas en la defensa de los derechos de las mujeres iraníes y su obra, marcada por la autobiografía gráfica, alcanzó reconocimiento mundial. Según los comunicados difundidos por sus allegados, la causa de su fallecimiento no fue una enfermedad física tradicional, sino una profunda tristeza que se intensificó tras la pérdida de su esposo, el productor, actor y guionista Mattias Ripa, quien murió el 8 de abril de 2025.

La artista había quedado devastada por la partida de Ripa, una herida emocional que, según declaró su amiga la socióloga Azadeh Kian en France Info, nunca logró superar. Nacida en Rasht, Irán, en 1969, Satrapi vivió sus primeros años en su país natal antes de emigrar a Viena para estudiar y, posteriormente, establecerse en Francia en 1994, adquiriendo la ciudadanía francesa en 2006.

Su experiencia transnacional alimentó la creación de "Persepolis", su obra maestra publicada a partir del año 2000, la cual recibió el premio en el Festival Internacional del Cómic de Angoulême. El éxito de "Persepolis" se consolidó en 2007 cuando la adaptó al cine junto a Vincent Paronnaud; la película obtuvo el Premio del Jurado en Cannes y una nominación a los Óscar, llevando su mensaje a una audiencia global.

A lo largo de su carrera, Satrapi no solo destacó por su talento creativo, sino también por su incansable activismo. Fue una presencia constante en los medios, denunciando la represión contra las mujeres iraníes y participando en manifestaciones bajo la consigna "Mujer, vida, libertad".

Además, apoyó a colegas iraníes encarcelados por motivos políticos y rechazó la Legión de Honor francesa como una muestra de protesta contra la hipocresía percibida de las autoridades francesas respecto a Irán. Su trayectoria le valió el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, un reconocimiento a su contribución a la cultura y los derechos humanos.

A pesar de sus problemas de salud, nunca dejó de denunciar la situación política de su patria, manteniendo viva la llama de la resistencia y la libertad. El fallecimiento de Satrapi ha sido ampliamente cubierto por los medios de todo el mundo, donde se ha resaltado tanto su legado artístico como su valentía como defensora de los derechos humanos.

Sus amigos y colegas describen a la artista como una persona que vivió sus convicciones con autenticidad, y que, a través de sus dibujos y palabras, logró abrir un espacio para que las voces silenciadas de Irán pudieran ser escuchadas. Su partida deja un vacío inmenso en el panorama cultural, pero también un legado perdurable que seguirá inspirando a futuras generaciones de creadoras y activistas





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