MSCI mantiene a Argentina en la categoría más baja de mercados tras no observar mejoras en su evaluación

La proveedora de índices MSCI determinó que Argentina no avanzó en accesibilidad para inversores extranjeros, infraestructura ni solidez regulatoria, por lo que permanece en la categoría de mercado independiente y se aleja una posible reclasificación. Persisten restricciones cambiarias y falta de un mercado de divisas extraterritorial.

Argentina no logró avances significativos en la última evaluación anual realizada por MSCI , la reconocida proveedora de índices de mercados para fondos internacionales. Este resultado mantiene al país en la categoría de mercado independiente, la más baja de su clasificación, y aleja la posibilidad de una reclasificación a una categoría superior en el corto plazo.

La evaluación de MSCI se centra en aspectos clave como la accesibilidad para inversores extranjeros, la infraestructura del mercado y la solidez regulatoria. Pese a la eliminación formal del cepo cambiario en abril de 2023, el informe periodístico destaca que persisten múltiples obstáculos estructurales que limitan la entrada y salida de capitales.

Entre las principales problemáticas identificadas se encuentran la falta de un mercado de divisas extraterritorial, las restricciones cambiarias que vinculan las transacciones de divisas a operaciones con bonos, y la existencia de ganancias anteriores que siguen sujetas a restricciones y no pueden ser repatriadas libremente. Estos elementos, sumados a una serie de medidas implementadas en el último año que han generado incertidumbre, configuran un escenario de limitada previsibilidad para los inversores globales.

La conclusión de MSCI es clara: el mercado argentino no mostró mejoras en sus reglas e infraestructura en el período analizado, por lo que las chances de ascender en su ranking de mercados se han debilitado considerablemente. Este estancamiento en la evaluación tiene implicancias directas en la percepción de riesgo país y en la capacidad del país para atraer flujos de inversión extranjera directa y cartera, componentes esenciales para impulsar el crecimiento económico y la estabilidad financiera a largo plazo





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