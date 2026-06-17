MSCI analiza la posible reclasificación de Argentina a mercado emergente con expectativas de entrada de capitales

Morgan Stanley reconoce avances en la liberalización cambiaria pero señala limitaciones persistentes; la decisión de MSCI podría generar ingresos por 4.500 millones de dólares si Argentina asciende a la categoría de emergente.

MSCI ( Morgan Stanley Capital International) está próximo a anunciar su revisión anual de clasificación de mercados y los inversores aguardan si Argentina volverá a ser considerada para una posible promoción de categoría.

No obstante, en el ámbito financiero se percibe que, en el escenario más favorable, recién sería incluida en un proceso de consulta que podría derivar en una reclasificación hacia fin de año. En su último Informe de Accesibilidad al Mercado, la firma de Wall Street señaló que Argentina ha implementado reformas que han mejorado su posición para un eventual ascenso en el índice MSCI de Mercados Emergentes, aunque reconoció avances en la liberalización del cepo cambiario y la repatriación de dividendos.

Sin embargo, subrayó que persisten obstáculos para los inversores institucionales extranjeros, como limitaciones en el acceso a datos bursátiles y a la información en distintos idiomas. Bajo este contexto, creen que MSCI probablemente valorará la continuidad de las políticas de reforma, pero advierten que si Argentina logra la mejora, estiman una entrada de capitales por hasta 4.500 millones de dólares en acciones locales (YPF, GGAL, VIST, BMA, PAM, TGS).

La gran mayoría provendría del volumen aproximado de 1,5 billones de dólares en activos bajo gestión que replican o toman como referencia el índice MSCI de Mercados Emergentes, tanto de gestores activos como pasivos. Morgan Stanley mantiene una sobreponderación en Argentina, con preferencia marcada por el sector energético, dado que las acciones argentinas están fuertemente concentradas en petróleo (cerca del 50% del MSCI Argentina actual), lo cual ha impulsado las ganancias recientemente.

Un crecimiento generalizado de utilidades e inversión podría ser un catalizador clave, considerando que los flujos globales hacia mercados emergentes en Latinoamérica equivalen a cerca del 6% de la inversión total regional. No obstante, también alertan que un escenario de reclasificación a la categoría Frontera, en lugar de Emergente, podría ser mal recibido por el mercado debido al escaso volumen de activos que replican ese benchmark.

La comunidad financiera coincide con el diagnóstico de Morgan Stanley: lo más probable es que Argentina sea incorporada ahora a una instancia de revisión o observación. El principal obstáculo continúa siendo la existencia de restricciones cambiarias para empresas e inversores institucionales, un factor que MSCIhistorica y determinantemente considera al evaluar la accesibilidad de cada mercado. A ello se suma otro elemento clave para los grandes fondos internacionales: la continuidad del rumbo económico más allá de las elecciones presidenciales de 2027.

En otras palabras, el mercado no solo busca señales de apertura financiera, sino garantías de que las reformas impulsadas durante la administración de Javier Milei se mantendrán estables en el tiempo. Argentina había sido degradada a Mercado Fronterizo por restricciones cambiarias, luego ascendió a Mercado Emergente bajo la presidencia de Mauricio Macri, pero las turbulencias al final de ese mandato, los controles de capitales y el cepo cambiario implementados posteriormente la relegaron a la categoría Stand Aloneo Independiente en los índices MSCI.

Según Ignacio Rosenfeld, analista de mercado y experto en valuación, la eventual reincorporación a la categoría Emergente reportaría efectos positivos: una revalorización de activos por la mayor llegada de capitales, habiendo caído casi un 80% durante la gestión Milei; una señal de normalización financiera que permitiría reintegrarse a los índices seguidos por grandes fondos globales; y la ampliación del universo de potenciales inversores, ya que ser Emergente implica entrar en el radar de miles de administradores de cartera que hoy directamente no consideran al país. A esto se suman señales recientes de mejora en las calificaciones de deuda soberana.

Juan Diedrichs, asesor de Inversiones en Capital Markets, destaca que la suba de calificación comprime los rendimientos de bonos y reduce el Riesgo País hacia los 430 puntos, un contexto que podría favorecer la decisión de MSCI. En síntesis, la revisión de MSCI se observa con expectativa, pues un cambio de categoría traería flujos significativos, pero persisten condiciones estructurales que deben resolverse para una mejora sostenible





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