Movimiento turístico moderado en el fin de semana largo por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

El fin de semana largo por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes dejó un movimiento turístico moderado en todo el país, con cerca de un millón de personas viajando durante los tres días de descanso.

El fin de semana largo por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes dejó un movimiento turístico moderado en todo el país.

La CAME confirmó la gran caída del consumo y la actual tendencia de viajes cortos. Si bien cerca de un millón de personas viajaron durante los tres días de descanso, la actividad estuvo lejos de los niveles registrados en otros feriados y consolida la tendencia de escapadas más cortas, menor gasto y a último momento. En total, 993.683 turistas recorrieron distintos destinos del país y generaron un impacto económico de $216.649 millones.

Se trató del feriado con menor movimiento turístico de 2026, en un contexto marcado por la cautela en el consumo, las condiciones climáticas propias del inicio del invierno y el comienzo del Mundial 2026. La estadía promedio se redujo de 2,3 a 2 días, confirmando la preferencia por viajes breves y de cercanía. Volvió a posicionarse entre los lugares más elegidos gracias a las primeras nevadas y a la proximidad de la temporada invernal.

También registraron movimiento, Puerto Iguazú alcanzó niveles de ocupación cercanos al 70%, mientras que los Esteros del Iberá y las termas entrerrianas mantuvieron una demanda sostenida. Salta, por su parte, fue uno de los principales focos de atracción gracias a las actividades organizadas por la conmemoración de Güemes y distintos destinos vinculados al turismo de naturaleza, impulsados principalmente por viajeros regionales y escapadas de corta duración.

El informe de CAME destacó que durante este año se consolidó una modalidad de viaje más austera. Las reservas anticipadas fueron bajas en la mayoría de los destinos y muchos prestadores lograron mejorar la ocupación gracias a ventas de último momento y al turismo de cercanía. En lo que va de 2026 ya se realizaron seis fines de semana largos y, según los datos de la entidad empresaria, viajaron más de 10,3 millones de turistas y gastaron $2,8 billones.

Sin embargo, el sector continúa mostrando señales de un consumo más moderado, con viajeros que priorizan presupuestos ajustados, estadías breves y destinos cercanos





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