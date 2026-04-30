Movilización nacional de la CGT en vísperas del Día del Trabajador: reclamos laborales y alteraciones en servicios

La CGT lidera una protesta masiva contra las políticas económicas del Gobierno, con reclamos salariales y críticas a reformas laborales y aduaneras. La jornada incluirá alteraciones en transporte, educación y servicios públicos.

La antesala del Día del Trabajador se vive este miércoles con un clima de fuerte agitación sindical. La Confederación General del Trabajo ( CGT ) lidera una movilización nacional en protesta contra las políticas económicas del Gobierno, centrando su reclamo en la vigencia de la reforma laboral y la constante pérdida del poder adquisitivo.

Aunque inicialmente se especuló con un paro total, la central obrera aclaró que la medida principal es una marcha masiva, aunque diversos gremios han decidido acompañar con ceses de actividades específicos. Además de los reclamos salariales, la jornada incluirá críticas a las reformas en el sistema aduanero y, según adelantaron fuentes gremiales, se realizará un homenaje al Papa Francisco durante el acto central. El transporte presenta un panorama mixto dependiendo del gremio y la línea.

En el caso de los trenes, La Fraternidad confirmó un cese de actividades, lo que generará alteraciones principalmente en las líneas Sarmiento y Mitre. El resto de los gremios ferroviarios no adhiere a la medida. En cuanto a los colectivos, no hay un paro general en el sector. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), algunas líneas funcionarán con normalidad, mientras que otras podrían reducir sus frecuencias según la adhesión local.

En el caso de los vuelos, no se prevé un paro total, pero podrían existir demoras. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó la adhesión del Servicio Meteorológico, que operará al mínimo por ser considerado servicio esencial. En el ámbito educativo, se espera actividad normal en escuelas de nivel inicial, primario y secundario, más allá de la participación de algunos docentes en la movilización.

Sin embargo, en las universidades nacionales es probable que se registren medidas de fuerza particulares debido al conflicto por el financiamiento universitario y la falta de aumentos salariales. La jornada verá interrumpidos o limitados los siguientes servicios: recolección de residuos, con un cese de actividades confirmado; estatales y correo, donde los gremios de logística, correo y administración pública nacional y municipal se suman a la medida con distintos niveles de adhesión; y salud, que se mantendrá con guardias mínimas.

En el sector comercial, la actividad será normal en comercios y supermercados





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