Jubilados de Rosario marcharán el 18 de noviembre por mejoras salariales, medicamentos gratis y moratoria previsional. Conozca las 6 demandas clave.

Organizaciones de jubilados y pensionados en Rosario convocaron a una gran movilización para este miércoles 18 de noviembre, comenzando a las 17 en la esquina de San Martín y Córdoba, en el centro de la ciudad.

El movimiento social busca presentar sus demandas directamente frente a la autoridad municipal en la plaza 25 de Mayo, ubicada junto al Palacio Municipal, para exigir mejoras concretas en sus ingresos y la restitución de derechos básicos. La consigna central de la marcha es "Ganamos la calle por nuestra dignidad", reflejando la urgencia de los participantes ante la crisis económica actual.

Six Central Demands Addressed

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La convocatoria agrupa seis exigencias fundamentales que abarcan desde el impacto financiero inmediato hasta la seguridad social a largo plazo. El punto más crítico es un aumento de emergencia para las jubilaciones y pensiones, diseñado para contrarrestar la drástica pérdida del poder adquisitivo que han experimentado los haberes recientemente. Los organizadores enfatizan que la inflación ha erosionado severamente la capacidad de compra, haciendo insostenible la vida cotidiana para muchos adultos mayores en la región.

Otra demanda prioritaria es el acceso gratuito a medicamentos y la defensa inquebrantable de las prestaciones de las obras sociales PAMI e Iapos. Estas instituciones son pilares fundamentales para garantizar la atención de salud de las personas mayores, y su deterioro representa una amenaza directa para el bienestar físico de la población jubilada. La falta de cobertura adecuada ha creado situaciones de vulnerabilidad extrema para quienes dependen totalmente de estos recursos para tratar sus condiciones crónicas.

Impacto en Mujeres y Moratoria

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Las organizaciones también instan al restablecimiento de la moratoria previsional, una medida cuya finalización ha dejado sin una vía de acceso a la jubilación ordinaria a quienes han alcanzado la edad requerida pero carecen de los 30 años de aportes necesarios. Esta situación afecta desproporcionadamente a las mujeres, cuyas trayectorias laborales históricas están atravesadas por la informalidad y el trabajo de cuidados no remunerado. Por ello, el reclamo tiene una fuerte dimensión de género y justicia social, buscando corregir desigualdades estructurales del sistema.

Adicionalmente, se exige la implementación de un boleto de transporte público gratuito para jubilados y pensionados, buscando aliviar las cargas logísticas y financieras del desplazamiento diario. Asimismo, el movimiento expresa un rechazo firme a la represión de las protestas sociales, haciendo especial énfasis en las movilizaciones que cada miércoles realizan personas jubiladas frente al Congreso Nacional en la capital federal.

Contexto de Reclamos Sostenidos

Esta movilización se inscribe en un escenario de reclamos sostenidos contra el deterioro de los ingresos previsionales, las dificultades persistentes para acceder a medicamentos y prestaciones de salud, y las restricciones crecientes en el acceso a la jubilación. "Hagamos escuchar nuestra voz", señalaron las organizaciones de jubilados y pensionados de Rosario en la convocatoria oficial, invitando activamente a la comunidad a sumarse a la marcha del miércoles.

Los participantes esperan que la concentración masiva en el centro de Rosario sirva como un catalizador para el diálogo con las autoridades locales y nacionales, subrayando la necesidad urgente de políticas públicas que respeten la dignidad de los trabajadores jubilados y garanticen su bienestar futuro.