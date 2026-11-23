José Mourinho bloqueó preguntas sobre Nico Paz y el Real Madrid. El argentino tiene una cláusula de recompra en julio de 2027. Detalles del caso.

José Mourinho eliminó de inmediato cualquier referencia a Nico Paz durante su rueda de prensa reciente. El entrenador portugués evitó discutir el futuro del jugador argentino y su posible regreso al Real Madrid. Esta decisión surge en un momento clave del mercado de fichajes europeo de verano.

La cláusula de recompra activa en 2027

El Real Madrid mantiene una cláusula de recompra sobre Nico Paz disponible para su ejercicio en julio de 2027. Este mecanismo contractual permite al club blanco recuperar los servicios del centrocampista en ese momento específico. La presencia de esta opción de compra ha mantenido viva la especulación mediática sobre un posible retorno del jugador a la capital española.

Also read Cesc Fábregas defiende a Nico Paz y pide calma ante la presión por la Selección Argentina

Decisiones previas y comunicación con Mourinho

La situación ya se había complicado a mitad de año cuando Paco Peña, el padre de Nico Paz, confirmó que el jugador quería quedarse una temporada más en el Como. En junio, el joven futbolista comunicó directamente a los dirigentes del Real Madrid su preferencia por permanecer en Italia. A principios de noviembre, Nico Paz habló personalmente con José Mourinho para solicitar más tiempo de desarrollo en el club italiano. El técnico portugués respetó dicha decisión y no presionó para su inmediato retorno.

Impacto de la actuación en la Albiceleste

La reciente fecha FIFA reavivó el debate en España sobre el lugar de Nico Paz. El volante argentino marcó dos goles en la victoria por 7-0 de la selección de Argentina frente a Costa Rica. Una de sus anotaciones fue el resultado de una gran jugada individual durante el primer tiempo. Esta actuación excepcional ha intensificado las dudas sobre su rol futuro bajo la dirección de José Mourinho.

Advertisement

Especulación sobre el mercado de fichajes

El contexto del mercado de transferencias actual genera incertidumbre sobre el destino final de Nico Paz. Aunque el regreso al Real Madrid siempre ha sido considerado un escenario probable, las condiciones cambian constantemente. La intervención directa de Mourinho para silenciar el tema sugiere que el entrenador tiene una visión clara que no desea compartir púbicamente en este momento.

Próximos pasos para el talento argentino

El futuro de Nico Paz depende de la ejecución de su cláusula en julio de 2027. Hasta esa fecha, su contrato con el Como 1907 sigue vigente y su desarrollo sigue siendo prioritario. Los clubes interesados deberán esperar al momento contractual establecido para evaluar cualquier movimiento definitivo.