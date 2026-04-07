Mourinho critica duramente a sus jugadores tras el empate que aleja al equipo del título

José Mourinho, entrenador del equipo, expresó su frustración tras el empate 1-1 contra el Casa Pía, culpando la falta de actitud y compromiso de los jugadores. El resultado deja al equipo a siete puntos del líder, Porto, complicando sus aspiraciones al título de la liga portuguesa.

Su equipo empató 1 a 1 con el débil Casa Pía , antepenúltimo en la liga portuguesa , alejándose así de la lucha por el título. La distancia con el líder Porto, cuando restan seis jornadas, se sitúa en siete puntos. Fiel a su estilo, el experimentado director técnico descargó su frustración en sus jugadores tras el empate. 'Hay displicencia, no hay energía, no hay hambre en ellos', declaró visiblemente molesto.

A sus 63 años, y con una extensa trayectoria en el fútbol, Mourinho enfrenta un momento de reflexión personal. Considerado uno de los entrenadores más destacados del mundo en su época dorada (entre 2002 y 2010 ganó tres Champions League en dos clubes distintos, Porto e Inter de Milán), su palmarés en la última década como entrenador ha sido menos prolífico, destacando únicamente la Conference League con la Roma en la temporada 2021/22. Su personalidad y carisma lo han llevado a ser reconocido como el artífice de los triunfos, pero en los momentos de dificultad, suele dirigir sus críticas hacia el plantel.\En esta ocasión, al ver cómo se desvanecía la posibilidad de conquistar la liga portuguesa, Mourinho expresó su decepción. 'Me dicen que perdimos dos puntos en este partido. Yo diría que perdimos las últimas chances de luchar por el título. Incluso ya no dependemos de nosotros mismos para salir segundos. En el entretiempo hablé con los jugadores e intenté que entendieran porque parece que algunos no comen fútbol y olvidan la realidad. Les hice un poco de matemáticas. No ganando este partido, la lucha por ganar la liga se acababa', explicó en referencia a la estrategia y la falta de compromiso de algunos jugadores. La conferencia de prensa se convirtió en un escenario de creciente tensión, donde Mourinho elevó el tono de sus declaraciones. 'Me arriesgaría a decir que tuvimos 75-80% de posesión de balón, una cosa absurda, y después de estar ganando por 1-0 hay displicencia, no hay energía, no hay hambre... Podríamos perder todos los partidos que quedan e igual creo que hasta terminaríamos terceros. Pero si nos estamos jugando el título o el segundo puesto, no podemos ser displicentes. El Benfica fue muy pobre en cuanto a la actitud en la primera parte. Es una situación displicente que no se puede tener', sentenció, evidenciando su malestar por la falta de actitud de sus jugadores.\La ira de Mourinho, marcada por una ausencia de autocrítica, continuó centrada en sus futbolistas. 'Existen futbolistas que, independientemente de la cuenta bancaria y de los títulos que tengan, tienen hambre de ganar más cosas. Y hay otros futbolistas que se toman la vida a la ligera y eso me entristece. Soy entrenador hace veintipico de años (26 para ser más exactos) y no consigo modificar mi forma de ser y de estar. Hay jugadores que, repito, no son malos profesionales pero les falta eso. En pleno partido sentí que ya no quería que algunos jugaran más', afirmó. Las declaraciones reflejan la frustración del entrenador ante la falta de compromiso y la actitud apática de algunos jugadores, lo que ha afectado negativamente el rendimiento del equipo y sus aspiraciones en la liga. La incapacidad de Mourinho para encontrar soluciones internas y su constante crítica hacia sus jugadores sugieren un posible punto de inflexión en su carrera, donde la falta de resultados podría acarrear consecuencias mayores





DiarioOle / 🏆 11. in AR Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Mourinho Benfica Casa Pía Liga Portuguesa Empate Crítica Jugadores Fútbol Estrategia Actitud

Argentina Últimas Noticias, Argentina Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Gritos, escupitajos y quemaduras: la fuerte pelea de Pincoya y Tamara Paganini en Gran HermanoLas participantes protagonizaron un picante cruce en la casa y la producción evalúa importantes sanciones.

Leer más »

Olvidate del trapo de piso: el electrodoméstico que mantiene tu casa limpia y sin esfuerzoCada vez más hogares adoptan soluciones inteligentes para simplificar la rutina diaria y mantener el orden sin esfuerzo constante.

Leer más »

Qué significa ver una abeja dando vueltas por tu casa y por qué deberías prestarle atenciónLejos de ser una molestia, la presencia de estos insectos en puertas o ventanas oculta un mensaje profundo.

Leer más »

Home Office 2.0: 5 cambios de diseño para que trabajar en casa no te agote mentalmenteEl estar todo el día en un mismo espacio puede jugarle una mala pasada a nuestra creatividad y concentración, algunos consejos pueden resultar útiles para evitar la fatiga mental en el home office

Leer más »

Riesling y Bonarda: las joyas ocultas del vino argentino que buscan su lugar en el mundoJosé Luis Belluscio sobre la vitivinicultura

Leer más »

Gobierno argentino prohíbe acceso a Casa Rosada a periodistas por supuesta desinformación rusaEl gobierno de Javier Milei impidió el ingreso a Casa Rosada a varios periodistas acusándolos de estar involucrados en una campaña de desinformación rusa para desacreditar al gobierno. La medida, calificada como temporal, afectó a periodistas de medios como Ámbito Financiero, El Destape, Tiempo Argentino y La Patriada.

Leer más »