Motochorros asesinan a hombre que esperaba el colectivo en Almirante Brown: Hay dos detenidos

Un hombre de 46 años fue asesinado en Almirante Brown tras resistirse a un robo. Dos delincuentes en moto le dispararon y le robaron la mochila. Gracias a la geolocalización del celular de la víctima, se logró detener a los responsables.

Un trágico suceso de inseguridad sacudió la localidad bonaerense de Almirante Brown , donde un hombre, que aguardaba el transporte público, perdió la vida tras ser atacado por dos delincuentes en motocicleta. El incidente ocurrió en las primeras horas de la mañana del viernes, en la intersección de las calles Languenheim y Carlos Dihel. La víctima, identificada como Darío Gabriel Mansilla, de 46 años, fue interceptada por los asaltantes.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad revelaron que Mansilla se resistió brevemente antes de ser atacado con un arma de fuego. Aunque las pericias iniciales indicaron que la bala impactó en su brazo derecho, las imágenes mostraron cómo el hombre se tomó el pecho y cayó al suelo de inmediato. Los delincuentes se apoderaron de sus pertenencias, incluyendo una mochila con ropa, documentos y un teléfono celular de su empleador, y huyeron en la moto. Fuentes de seguridad bonaerenses informaron a LA NACION que la víctima fue encontrada sin vida en la calle por vecinos, quienes alertaron al 911. El personal médico de la Policía confirmó la herida en el brazo y su esposa, presente en el lugar, explicó que Mansilla padecía problemas cardíacos, lo cual se considera como un factor potencial en su fallecimiento, que actualmente está bajo investigación.\El testimonio de una comerciante local, compartido con LN+ el domingo, reveló demoras en la atención médica: “Cuando llegué ya estaba tirado ahí. Dicen que el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) tardó dos horas, una y media seguro”. Otra vecina lamentó la situación y expresó su frustración: “Yo vi al señor tirado... Pasé con el colectivo y el hombre ya estaba ahí, pobre”. Añadió: “Ellos tienen privilegios, nosotros no, que vamos a trabajar. Es indignante, la verdad. Acá no hacen nada, la provincia es tierra de nadie. No nos protege nadie, es desesperante. Vivo acá hace 30 años y siempre fue lo mismo”. Estas declaraciones reflejan la creciente preocupación por la seguridad en la zona y la percepción de falta de protección por parte de las autoridades.\A raíz de este lamentable hecho, clasificado como homicidio en el marco de un robo agravado, se inició una exhaustiva investigación liderada por los efectivos policiales de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Lomas de Zamora. La investigación incluyó el análisis de las cámaras de seguridad y la utilización del teléfono celular de Mansilla, quien era empleado de la empresa Edenor. El teléfono, que pertenecía a la empresa y contaba con un sistema de geolocalización, permitió rastrear su ubicación hasta el partido de Guernica. Gracias a esta información, se identificó la ubicación de los sospechosos y se realizó un allanamiento de urgencia, que culminó con la detención de los dos motochorros implicados. Las fuentes confirmaron que los detenidos fueron identificados como R.H.P., de 26 años, y M.A.V., de 30 años. Durante el operativo, se incautaron la moto utilizada en el crimen (una Honda Titan 150cc), otra motocicleta Rouser c/PSA, una mochila negra, cinco teléfonos celulares (incluido el robado a la víctima), un revólver calibre 22 corto con dos cartuchos intactos y una vaina servida, una réplica de pistola y tres cascos





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