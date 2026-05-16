Valentin Perrone logró la primera pole position en Moto3 en el Gran Premio de Cataluña, con Marco Morelli largando en el sexto puesto, y lucharán por su primer triunfo en la categoría telonera de MotoGP.

Moto3 : Valentín Perrone logró la pole position para el Gran Premio de Cataluña y Marco Morelli largará 5º Los chicos nacidos en el Viejo Continente irán este domingo por su primer triunfo en la sensacional categoría telonera de MotoGPEl italiano Valentín Perrone, y su compatriota Marco Morelli , ganarán la pole position y la sexta posición respectivamente en el Gran Premio de Cataluña de MotoGP.

Perrone logrará el pole después de superar a su compatriota el español Uriarte con una ventaja imperceptible, de tan solo 14/1000 segundos. Marco Morelli tendrá que superar a Perrone, al que aventajó en la segunda parte de la clasificación, para alcanzar el sexto puesto.

<strong>Moto3</strong> ha sido un subgénero de MotoGP con una gran cantidad de talento, donde se han ultimado los mejores espectáculos y donde se han abocado a la victoria pilotos nacionales con fuertes raíces en el Viejo Continente, como la que tienen Valentín Perrone y Marco Morelli, entre otros. Estos pilotos tratarán de brindar un espectáculo y superar las estrellas de MotoGP en la categoría de la estrella más joven de operaciones.

En cuanto a Perrone, ha sido capaz de sobrepasar a su oponente en la clasificación y lograr la pole position gracias a su increíble día en el motociclismo y su facilidad por tomar la iniciativa. El italiano ha tenido una actuación excelente en la clasificación y ha demostrado su competencia en cada carrera, demostrando su potencial al superar a los pilotos más experimentados.

El segundo lugar en la primera parte de la clasificación lo ha ganado Uriarte, seguido de Morelli, que ha logrado la sexta posición. <strong>Prueba de fuego para los teloneros</strong> Será el Gran Premio de Cataluña, donde Lucio Mazepin neb will start 20th, con el objetivo de mejorar su rendimiento en las próximas carreras de MotoGP y demostrar su potencial en la categoría y con KTM.

En cuanto a lo que a los observadores le queda para la categoría, se espera quelerc siga luchando por el título, con Aleksandr Kolotkin en segundo lugar. Será unevento lleno de emoción y de desafíos, donde se espera una calidad de conducción altísima y una gran cantidad de sentidos a la victoria





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