Repaso de hitos históricos y fallecimientos notables incluyendo a Ornella Vanoni, Willy Quiroga y eventos como el Domingo Sangriento en Dublín.

El calendario histórico y cultural registra una serie de momentos definitorios que han moldeado la identidad artística y política de diversas regiones. Desde los inicios del siglo XVII hasta la actualidad, figuras como Henry Purcell en Inglaterra, Coleman Hawkins en Estados Unidos y Pedro Lemebel en Chile han dejado legados imperecederos. Asimismo, sucesos trágicos como el Domingo Sangriento en Dublín o cambios políticos en Argentina han marcado generaciones enteras.

Legados Musicales y Artísticos Globales

Henry Purcell , compositor inglés considerado la cumbre de la música del siglo XVII, falleció en Westminster a la edad de apenas 36 años. Su obra sentó las bases del desarrollo de la ópera inglesa, destacándose su producción Dido y Eneas , basada en un pasaje de La Eneida de Virgilio, así como la semiópera La reina de las hadas , inspirada en Sueño de una noche de verano de Shakespeare.

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En el ámbito del jazz, Coleman Hawkins nació en San José, Missouri, en 1904, convirtiéndose en una figura clave para el desarrollo del saxo tenor. Durante su carrera, colaboró con leyendas como Thelonious Monk, Oscar Pettiford, Miles Davis, Max Roach y Dizzy Gillespie, antes de su muerte en 1969. Por otro lado, Björk Guðmundsdóttir nació en Reikiavik en 1965, saltando a la fama como vocalista de The Sugarcubes . Conocida por su eclecticismo, editó álbumes como Debut y Homogenic , y ganó el premio a la mejor actriz en Cannes de 2000 por Bailarina en la oscuridad .

Hitos Políticos y Sociales en América Latina

En Santiago de Chile, el 1952 nació Pedro Lemebel , un escritor y artista plástico referente de la diversidad. Su obra incluye la novela Tengo miedo, torero (2001) y crónicas como De perlas y cicatrices y Zanjón de la Aguada . En Argentina, Willy Quiroga (nacido Wilfrido Aníbal Quiroga en Río Cuarto, 1940), fundador de Vox Dei , falleció en 2024 a los 84 años. Lideró también las bandas Destroyer y Willy Quiroga y la Fuerza , dejando una huella en el rock nacional.

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La política argentina vivió un giro clave en 1981 cuando Roberto Viola delegó el poder por salud en Horacio Tomás Liendo . Leopoldo Galtieri lideró un golpe interno consumado el 11 de diciembre, asumiendo el 22 tras el interregno de Liendo y Carlos Lacoste . Galtieri, con visto bueno norteamericano, provocaría la guerra de Malvinas en 1982.

Otros Eventos Históricos y Conmemoraciones

El Domingo Sangriento en Dublín (1920) marcó la guerra de independencia irlandesa. Liderados por Michael Collins , se asesinaron a 16 agentes británicos. Como represalia, la policía mató a 30 personas en Croke Park frente a 10 mil espectadores. En cultura, Quentin Crisp (1908-1999) fue un ícono gay famoso por El funcionario desnudo , donde retrató su vida en un país que penalizó la homosexualidad hasta 1967.

En 2025, se conmemora el Día de la Enfermera en Argentina y el Día Mundial del Reciclaje. Además, Ornella Vanoni , nacida en Milán en 1934, falleció a los 91 años. Figura central de la música italiana en los sesenta y actriz, participó en el Festival de San Remo, dejando un legado en la canción popular.