El juvenil Abel Núñez de FC Ezeiza murió tras recibir un golpe fatal en la cabeza durante un partido en José C. Paz. El evento conmociona al fútbol argentino.

El fútbol juvenil argentino enfrenta un profundo luto tras el fallecimiento del menor Abel Núñez, quien integraba las divisiones formativas de FC Ezeiza. La tragedia ocurrió el último jueves en el estadio del Club Atlético La Sonia, ubicado en la localidad de José C. Paz, durante el desarrollo de un partido de la quinta división correspondiente al torneo Juveniles C de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA). El incidente fatal involcó la disputa entre el propio FC Ezeiza y Deportivo Muñiz, interrumpiendo drásticamente las actividades deportivas de la categoría.

Núñez recibió un impacto directo y violento en la cabeza producto de un rechazo defensivo. Las acciones de auxilio fueron inmediatas, aunque el joven fue trasladado a un centro médico para recibir atención especializada. Ante la gravedad de la lesión, las autoridades del encuentro decidieron suspender el partido en curso. Asimismo, se canceló de manera preventiva la segunda finalización programada para la sexta división que se debía disputar en el mismo recinto deportivo, dejando sin jugar los compromisos establecidos para esa jornada.

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Testimonio del periodista Cristian Rompani

Cristian Rompani, periodista dedicado a la cobertura de categorías formativas, fue uno de los testigos presenciales que relató la secuencia de eventos con precisión. Rompani detalló que el jugador rival de Deportivo Muñiz quedó marcado y realizó un rechazo como única opción disponible. Empalmó el esférico con una fuerza inusual, describiéndolo como un nocaut en el que la bola no ganó altura y golpeó al menor a apenas cuatro o cinco metros de distancia. En sus casi treinta años de trayectoria en el fútbol juvenil, afirmó no haber presenciado nunca un remate con tanta violencia.

El reportero, quien se encontraba sentado junto al médico de planta de Muñiz, describió la reacción inmediata de los profesionales sanitarios. El facultativo se arrodilló para evaluar al menor y, siguiendo protocolos de seguridad, no lo movió para evitar agravar posibles lesiones medulares. Al preguntar Rompani sobre el estado del joven, el médico respondió con preocupación que notaba una respiración anómala en la víctima, lo que indicaba una afectación respiratoria seria que requirió intervención externa urgente.

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Limitaciones sanitarias y traslado

Aunque las competencias de Juveniles C stipulan la presencia de un médico en cada cancha, no cuentan con una ambulancia estacionada en el lugar. Esta limitación operativa obligó a los directivos presentes a solicitar auxilio externo de manera urgente. El facultativo no evaluaba levantar al menor debido a la falta de un collarín cervical, un equipo indispensable para inmovilizar el cuello en casos de impacto craneoencefálico. No obstante, la urgencia médica prevaleció y se procedió al traslado inmediato.

El proceso de evacuación tomó aproximadamente seis minutos hasta alcanzar la Ruta 197, donde se encuentran los centros médicos habilitados para atender emergencias de esta naturaleza. Aunque Núñez fue operado para tratar las lesiones internas, la gravedad de los traumatismos craneales fue irreversible. El club que milita en el Promocional Amateur confirmó en sus redes sociales que el juvenil perdió la vida el último domingo, cerrando un ciclo trágico iniciado días atrás en el campo de juego.

Duelo institucional y suspensión de actividades

El duelo extendido por la pérdida de Núñez alcanzó a diversas instituciones deportivas vinculadas al entorno del menor. El club FC Ezeiza, cuya formación juvenil perdió a uno de sus talentosos integrantes, emitió un comunicado oficial expresando una tristeza inmensa y un vacío imposible de explicar. La entidad reconoció la partida de un chico que tenía toda una vida por delante, destacando el dolor compartido por la comunidad futbolística y su familia.

Paralelamente, Nueva Estrella, el equipo en el que Núñez practicaba el fútbol sala, también honró su memoria con un mensaje sentido. La institución informó que suspende toda la jornada deportiva prevista para el día del anuncio, demostrando su solidaridad. Como organización, Nueva Estrella se comprometió a acompañar en este difícil momento a la familia, los amigos y a toda la comunidad conectada con la vida del joven futbolista, reconociendo la magnitud de la pérdida.