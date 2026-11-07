Mortal ataque aéreo en Yemen deja decenas de muertos y heridos en zona controlada por hutíes

Una nueva oleada de bombardeos aéreos en la localidad de al-Shariya, cerca de Saná, ha causado al menos 27 muertos y 36 heridos, la mayoría mujeres y niños. Los hutíes anuncian una ofensiva de respuesta ante la reanudación de los combates tras la ruptura de una tregua, exacerbando la grave crisis humanitaria en Yemen.

Una nueva y devastadora escalada de violencia ha golpeado la República de Yemen, centrando la atención internacional en la localidad agrícola de al-Shariya, ubicada aproximadamente a quince kilómetros al noreste de la capital, Saná, en una zona que se encuentra bajo el control de los rebeldes hutíes.

Esta serie de ataques aéreos ha resultado en un saldo trágico y urgente, con al menos veintisiete personas fallecidas y treinta y seis heridas graves. Las autoridades locales y la televisión administrada por los hutíes, conocida como Al-Masirah, han documentado escenas de una destrucción sin precedentes en las viviendas de la localidad afectada, mostrando a equipos sanitarios trabajando con desesperación bajo la luz tenue mientras trasladaban cuerpos de niños desde ambulancias y atendían a otros menores en camillas improvisadas.

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Víctimas civiles y rescate en medio de escombros

La mayoría de las víctimas identificadas hasta el momento son mujeres y niños, lo que ha generado una profunda conmoción y advertencias sobre la posibilidad de que la cifra de fallecidos aumente significativamente mientras continúan las arduas tareas de búsqueda y rescate en medio de la escombros y el polvo que cubre las calles. Testigos y funcionarios han asegurado que aún hay civiles atrapados bajo los restos de sus casas, mientras que otros habitantes han buscado refugio de emergencia en los campos agrícolas circundantes, lejos del peligro inmediato de los bombardeos.

Además, se han reportado incidentes preocupantes donde los propios socorristas fueron objeto de nuevos ataques mientras realizaban sus labores humanitarias, complicando aún más los esfuerzos por salvar vidas y extrajar a los supervivientes de las ruinas. Este episodio reciente no ocurre en el vacío, sino que forma parte de una espiral de violencia que ha dejado un saldo acumulado de al menos cincuenta y siete muertos entre el viernes y el sábado, según los balances proporcionados por las autoridades hutíes, aunque las cifras oficiales y la responsabilidad precisa de los ataques continúan sin ser verificadas de manera independiente por organismos internacionales.

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La nueva ofensiva es una respuesta directa a las operaciones aéreas que el gobierno yemení, respaldado por una coalición militar liderada por Arabia Saudí, ha estado llevando a cabo contra infraestructura militar rebelde. Esta reanudación de los combates marca un deterioro significativo en una tregua que había permitido reducir considerablemente los enfrentamientos durante varios años, ofreciendo un respiro temporal a una población agotada por la guerra.

Contexto del conflicto y crisis humanitaria en Yemen

El conflicto en Yemen, que ha provocado al menos ciento cincuenta mil muertes en los últimos años y una crisis humanitaria agravada por el hambre y los brotes de enfermedades, sigue siendo uno de los peores desastres humanitarios del mundo. La captura de zonas costeras estratégicas por parte de los hutíes y el bloqueo subsiguiente han generado nuevas tensiones, llevando a los rebeldes a justificar sus ofensivas como una respuesta necesaria al bloqueo impuesto por Arabia Saudí.

La reanudación de los enfrentamientos genera una profunda preocupación por el posible agravamiento de esta crisis, mientras que la población civil sigue siendo la principal víctima de la violencia, con decenas de muertos y equipos de rescate que luchan contra el tiempo para encontrar sobrevivientes entre los escombros de sus hogares destruidos.