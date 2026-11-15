Morosidad empresarial en Córdoba: tasas bajas a pesar de volumen

Córdoba destaca con tasas de morosidad del 12,8 por ciento. Solo Entre Ríos, Buenos Aires, CABA, Santa Fe y La Pampa están por debajo en el ranking nacional.

Las empresas radicadas en la provincia de Córdoba presentan una de las tasas de morosidad más bajas del territorio nacional, una estadística notable si se considera que la región alberga uno de los entramados comerciales e industriales más complejos de Argentina. El análisis revela que, a pesar del volumen de actividad, los indicadores de deuda atrasada muestran un comportamiento más saludable que en otras jurisdicciones de alta densidad económica.

Ranking nacional y comparación de tasas

El Mapa de la Deuda, instrumento elaborado conjuntamente por el Centro de Estudios para la Ciudad y la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas (APYME), sitúa a Córdoba en una posición favorable cuando se analizan las tasas porcentuales de incumplimiento. Aunque la provincia ocupa el tercer lugar en cantidad absoluta de empresas morosas con 3.451 firmas que arrastran atrasos de pagos superiores a 90 días, su tasa general es significativamente menor a la de CABA y Buenos Aires.

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En términos porcentuales, el 12,8 por ciento de las empresas cordobesas tienen retrasos en al menos 90 días en sus pagos. Este índice coloca a Córdoba entre los seis distritos con los índices más bajos del país. Por debajo solo se ubican Entre Ríos, Buenos Aires, CABA, Santa Fe y La Pampa, mientras que provincias como San Luis, Formosa y La Rioja registran porcentajes superiores al 20 por ciento.

Desempeño diferenciado por tamaño de firma

La situación mejora aún más al analizar la morosidad según el tamaño de las compañías, mostrando una resistencia distinta entre grandes corporaciones y pequeñas empresas. Para las pequeñas y medianas empresas (pymes) en Córdoba, el 13,2 por ciento están en situación de mora, un dato que refleja la resiliencia del tejido productivo local.

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En el extremo opuesto, las grandes empresas cordobesas presentan una tasa considerablemente menor, con solo el 7,8 por ciento apareciendo en situación de mora. Esta cifra las posiciona entre las cuatro provincias con menor porcentaje en este segmento, superando solo a Catamarca, Jujuy y La Pampa. Este dato contrasta con CABA y la provincia de Buenos Aires, donde los porcentajes alcanzan los 9,6 y 9,4 puntos respectivamente.

Sectores económicos más afectados localmente

Dentro del universo empresarial cordobés, existe una correlación directa entre la morosidad y los rubros que enfrentan estancamiento económico. El sector gastronómico encabeza la lista de afectados, con un 22,5 por ciento de empresas acumulando incumplimientos. Estas firmas presentan una deuda promedio de casi 15 millones de pesos, lo que evidencía la presión financiera sobre la actividad de servicios.

El segundo rubro más golpeado es la construcción, donde el 19,13 por ciento de las empresas tienen atrasos en sus pagos, un reflejo de la actividad comprimida en los últimos años. A este nivel se encuentran los comercios en general, incluso aquellos dedicados a la venta de artículos de primera necesidad, con un 19,08 por ciento de morosidad. El comercio de bienes de lujo sigue muy cerca con un 17,33 por ciento de incumplimientos.

Comportamiento de la gran industria cordobesa

El análisis detallado del Banco Central muestra que las grandes empresas en Córdoba replican el esquema sectorial pero con índices más reducidos. En este segmento, los comercios de artículos de necesidades básicas lideran la mora con un 13,64 por ciento, seguidos por el comercio de bienes de lujo con un 11,22 por ciento. Además, la industria de bienes de consumo mantiene un porcentaje alto de incumplimientos del 15,06 por ciento.

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Estos datos subrayan la importancia de monitorear la solvencia empresarial como indicador de salud económica regional. La menor morosidad en grandes firmas contrasta con la vulnerabilidad del sector gastronómico y la construcción, sectores clave para la economía local que requieren atención especial para evitar un deterioro mayor en el mediano plazo.