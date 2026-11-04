Moria Casán revela el mensaje de Lali Espósito tras su boda con Pedro Rosemblat

Moria Casán compartió en 'La mañana con Moria' la respuesta de Lali Espósito. La artista agradeció por su ausencia y detalló la celebración de su boda.

Moria Casán rompió su silencio sobre el reciente casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat al revelar los detalles íntimos del intercambio digital que mantuvieron tras la ceremonia. La conductora de 'La mañana con Moria' en el canal El Trece confirmó públicamente que no fue incluida en la lista oficial de invitados, una decisión que sin embargo no alteró la calidez de la relación profesional y personal entre ambas figuras icónicas de la televisión y la música pop argentina.

Interacción digital inesperada tras la celebración

La diva del entretenimiento narró con sorpresa cómo gestionó su ausencia en la fiesta nupcial, optando por enviar un mensaje de texto directo a la cantante para felicitarla en el momento crucial. Contrario a lo que podría esperarse dado el contexto de exclusión social, Moria relató que recibió una respuesta inmediata y emotiva por parte de Lali Espósito, un gesto que la conductora describió como un hallazgo inesperado durante la transmisión de su programa matutino.

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El contenido del intercambio entre las dos figuras

En su revelación, Moria Casán detalló las palabras exactas que recibió de la artista, destacando un agradecimiento profundo por las "buenas ondas" y lo que denominó "amor cuántico". La estrella pop no solo validó la intención de la conductora de acercarse a pesar de no estar presente físicamente, sino que también le dedicó un emotivo "Te quiero" que subraya la continuidad de su vínculo afectivo, independiente de los protocolos ceremoniales de la boda.

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Detalles íntimos de la noche nupcial revelados

Lali Espósito aprovechó el medio digital para pintar un cuadro vibrante de la atmósfera reinante durante su unión civil y religiosa. La cantante describió la escena con frases contundentes, afirmando que a todos los presentes les "cagaba de risa" mientras el amor en el ambiente era calificado como "abrumador". Estas confesiones digitales proporcionan una visión fresca del tono relajado y festivo que caracterizó el evento, alejándolo de posibles tensiones familiares.

La reacción de Moria Casán ante la respuesta

La conductora se mostró visiblemente conmovida por la rapidez con la que Lali Espósito procesó y contestó su felicitación, un detalle que Moria enfatizó para ilustrar la importancia de la conexión humana por encima de los invitados formales. Para responder a tanta sinceridad y alegría, Moria Casán eligió finalizar la comunicación mediante una serie de stickers, un formato visual que refleja la cercanía y la modernidad de su forma de interactuar con las nuevas generaciones de estrellas.