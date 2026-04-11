Morgan Stanley: Argentina genera dólares, pero no logra retenerlos - La paradoja económica del país

Análisis de Morgan Stanley sobre la economía argentina: aumento en la generación de dólares por exportaciones, pero dificultades para acumular reservas debido a factores como el déficit de servicios, pagos de deuda y la dolarización. El informe proyecta un superávit de cuenta corriente en 2026, pero advierte sobre la necesidad de financiamiento externo y el riesgo de no retener los dólares generados. Se examina el papel de Vaca Muerta, el agro y la minería en el impulso de las exportaciones. Además, se aborda la postura sobre los bonos soberanos y los desafíos para 2027.

Morgan Stanley plantea una paradoja en Argentina : la economía genera dólares como nunca antes, pero no logra retenerlos. El banco de inversión destaca un cambio estructural en el frente externo del país, aunque persiste el desafío de la acumulación de reservas. Este es el núcleo del último informe de Morgan Stanley .

Según las proyecciones, Argentina alcanzaría en 2026 un superávit de cuenta corriente del 0,7% del Producto Bruto Interno (PBI), equivalente a unos 5400 millones de dólares, tres años antes de lo previsto por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta mejora no se debe solo a los precios, sino también al aumento en el volumen de exportaciones. Se espera que las exportaciones de bienes superen por primera vez los 100.000 millones de dólares, impulsadas principalmente por tres sectores clave: el agro, la energía y la minería. El informe resalta la transformación del sector energético, con Vaca Muerta como una fuente importante de generación de dólares. El superávit energético podría aumentar de 8000 millones de dólares en 2025 a unos 13000 millones de dólares en 2026, en un contexto de precios internacionales favorables. La sensibilidad a los precios del petróleo es alta; cada incremento de 10 dólares en el precio del barril podría sumar 1300 millones de dólares adicionales en exportaciones. Los conflictos geopolíticos actuales también juegan a favor de esta tendencia. A esto se suma un agro más eficiente, con mayor producción de maíz y valor agregado en la soja, junto con una minería en crecimiento, liderada por el litio. El resultado es un esquema exportador más diversificado y menos dependiente de un único sector. Sin embargo, el frente externo presenta algunas debilidades. El mismo informe advierte que el superávit de cuenta corriente no se traduce automáticamente en acumulación de reservas, lo que genera tensiones. Por un lado, el déficit en servicios, impulsado por el turismo y el consumo en el exterior, se mantiene elevado, rondando los 11500 millones de dólares. Por otro lado, los pagos de intereses de la deuda en moneda extranjera alcanzan los 11000 millones de dólares anuales. Además, la dolarización de carteras es un factor estructural a considerar. Morgan Stanley estima que en 2026, los residentes demandarán unos 24000 millones de dólares, cifra comparable a períodos sin restricciones cambiarias. Esto implica que una parte significativa de los dólares generados por la economía se fugan a través de la cuenta financiera. En este contexto, la acumulación de reservas depende en gran medida del financiamiento externo. El banco proyecta una cuenta financiera prácticamente equilibrada, lo que significa que los ingresos por deuda, tanto corporativa como soberana y de organismos multilaterales, deberán compensar la salida de divisas del sector privado. La estimación base sugiere una acumulación de reservas de unos 6000 millones de dólares, aunque esta cifra podría aumentar si se obtienen nuevas fuentes de financiamiento bilateral. No obstante, el diagnóstico es que la mejora externa pierde fuerza sin un acceso sostenido al mercado o sin mayores flujos de capital. Este delicado equilibrio también afecta la valoración de los activos. Después de un reciente rezago, Morgan Stanley considera que los bonos soberanos son atractivos en términos de valuación y recomienda mantener posiciones, con preferencia por los bonos de la parte media y larga de la curva, como el Global 2038. Sin embargo, se advierte que para sostener este desempeño será necesario reforzar la acumulación de reservas. El foco ya se está moviendo hacia 2027. El próximo año combinará mayores vencimientos en dólares con incertidumbre política debido al calendario electoral, un escenario que podría tensar el acceso al financiamiento, según el informe. Así, el informe presenta un escenario dual. Por un lado, Argentina logra algo inusual en su historia reciente: generar dólares de manera más sólida y diversificada. Por otro lado, aún no logra retenerlos. El informe semanal de la consultora 1816 también analiza la vuelta a los mercados de deuda voluntarios. Argumenta que el programa económico enfrenta un límite claro: la mejora en el flujo de dólares no es suficiente para cubrir las necesidades financieras sin recurrir al mercado. El documento señala que Argentina tuvo una oportunidad para emitir deuda en el exterior a principios de año, pero no la aprovechó, y posteriormente el contexto global se volvió más adverso, con tasas de interés nuevamente en niveles de dos dígitos. En este escenario, prescindir de Wall Street se considera riesgoso. 1816 plantea que el equipo económico busca reemplazar ese financiamiento con privatizaciones, fuentes alternativas y el mercado local, pero el informe advierte que estas opciones son insuficientes. El apetito por deuda en dólares en el mercado doméstico es limitado y, en la práctica, cerrar el acceso al crédito externo implica obligar al Banco Central a comprar divisas en el mercado para cumplir con los pagos de la deuda, en lugar de acumular reservas, concluye el informe





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