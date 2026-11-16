El informe de Morgan Stanley analiza cómo las elecciones de 2027 podrían generar volatilidad cambiaria en Argentina, afectando la desaceleración de la inflación y la política monetaria del Banco Central.

El banco de inversión Morgan Stanley emitió un análisis detallado sobre las perspectivas económicas de Argentina, señalando que el ciclo electoral previsto para octubre de 2027 representa el principal factor de incertidumbre para la estabilidad macroeconómica del país. La entidad financiera advierte que la dinámica política inherente a una campaña presidencial podría disparar la demanda de dólares entre los ahorristas argentinos, quienes buscan protegerse ante la posibilidad de inestabilidad, lo que generaría una depreciación del peso local.

Esta presión sobre el tipo de cambio podría complicar significativamente la desaceleración de la inflación, incluso si el marco de política económica actual se mantiene intacto durante el período de transición. La tensión inherente al año electoral actúa como un mecanismo de defensa individual para los ciudadanos, interrumpiendo el progreso en la consolidación monetaria y generando volatilidad en los mercados financieros clave para la economía nacional.

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Proyecciones inflacionarias y obstáculos estructurales

Morgan Stanley proyecta que la inflación en Argentina continuará su tendencia a la baja, aunque este proceso será gradual y estará sujeto a interrupciones significativas durante su trayectoria. El informe establece que el índice general de precios disminuirá en comparación con el 30,8% previsto para 2026, alcanzando una cifra del 17,1% para el año 2028. Esta desaceleración será más lenta de lo que muchos observadores económicos esperan debido a la presencia de múltiples obstáculos estructurales.

El análisis identifica la inercia inflacionaria y los ajustes pendientes de los precios regulados como factores críticos que persistirán en el horizonte inmediato. Específicamente, las tarifas de los servicios públicos continuarán experimentando revisiones mensuales durante todo el año 2027, impulsadas por compromisos contractuales vigentes que obligan a ajustes constantes. Estos aumentos programados seguirán empujando al alza el índice general de precios, dificultando una caída uniforme de la inflación.

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Los analistas de la entidad bancaria expresaron que esperan una caída desigual de la inflación, donde los avances más duraderos dependerán estrictamente de la credibilidad de las políticas fiscales y monetarias. La clave del éxito residirá en la capacidad del gobierno para mantener la disciplina fiscal estricta sin ceder ante las presiones electorales que suelen fomentar el aumento del gasto público. Cualquier relajación en este frente podría reactivar rápidamente las expectativas inflacionarias y desdibujar los logros alcanzados previamente.

Reservas internacionales y gestión del endeudamiento

Aunque los mayores ingresos provenientes de las exportaciones de energía y del sector agropecuario, junto con los flujos de inversión extranjera, deberían favorecer las compras de divisas, el banco identifica riesgos importantes. Los pagos de deuda en moneda extranjera del Tesoro Nacional y del Banco Central, sumados al incremento esperado de la demanda de dólares antes de las elecciones, crean una situación de alta competencia por las divisas disponibles.

Morgan Stanley describe esta situación como una carrera contra el tiempo, donde el objetivo es acumular reservas más rápido de lo que se paga el servicio de la deuda y de lo que se fuga capital del país. Para mitigar estos riesgos, la entidad considera necesario reducir las necesidades de financiamiento en divisas de los próximos vencimientos y fortalecer las reservas de libre disponibilidad. El financiamiento de organismos multilaterales y las líneas de crédito contingentes aparecen como alternativas estratégicas para afrontar eventuales episodios de volatilidad.

Estos respaldos externos funcionarían como una red de seguridad fundamental si arrecia la tormenta cambiaria durante la campaña electoral. Una posición externa más sólida permitiría contener las tensiones cambiarias y proteger la recuperación económica frente a eventuales presiones sobre la moneda local, asegurando que la economía tenga el colchón necesario para absorber los shocks externos sin colapsar.

Impacto en la política monetaria y tasas de interés

La incertidumbre electoral también tendría consecuencias directas sobre la política monetaria, aunque el banco anticipa que el proceso de normalización podría interrumpirse antes de las comicias. Cuando una mayor demanda de dólares obligue a mantener condiciones monetarias más restrictivas, el Banco Central podría frenar el descenso de tasas de interés o incluso revertirlo temporalmente para evitar una fuga masiva de capitales.

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La normalización monetaria dependerá de que se consolide una recuperación de la demanda de pesos, lo cual requiere que la desaceleración de la inflación, la mejora de la actividad económica y una mayor intermediación financiera impulsen la reconstrucción de los saldos monetarios en moneda local. Hasta que esa recuperación sea más consistente, las autoridades probablemente mantendrán una postura cautelosa respecto de la expansión de la cantidad de dinero en circulación.

Morgan Stanley espera que una normalización más sostenida pueda retomarse plenamente en 2028, siempre que se preserve la credibilidad del programa económico y continúe la desinflación. La tasa nominal de referencia TAMAR finalizará 2026 en 22,8%, bajará al 20% en 2027 y llegará al 15% en 2028. Esta baja será escalonada y no estará exenta de sobresaltos que podrían alterar la cronograma previsto si la volatilidad cambiaria se intensifica.

Perspectivas de crecimiento económico regional

Más allá de los riesgos cambiarios y la complejidad política, Morgan Stanley mantiene una perspectiva de crecimiento positiva para Argentina, aunque anticipa una recuperación gradual. Este crecimiento tendrá un protagonismo inicial de las exportaciones y la inversión, sectores que se muestran resilientes ante la incertidumbre interna. La actividad económica estará sostenida principalmente por el agro y la energía, pilares tradicionales de la balanza comercial.

La ampliación de la capacidad de transporte de hidrocarburos permitirá incrementar las exportaciones de petróleo, aprovechando la infraestructura existente. Vaca Muerta seguirá siendo el motor de divisas y crecimiento para la economía nacional, atrayendo inversión y generando empleo directo e indirecto. Se proyecta que el crecimiento acelerará al 2,4% en 2027 y alcanzará una expansión del 3% en 2028, demostrando la solidez del sector productivo a pesar de los desafíos macroeconómicos.