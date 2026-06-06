Moreno Veloso regresa a Buenos Aires con un tributo íntimo y exhaustivo a la obra de Caetano

El músico Moreno Veloso, hijo de Caetano Veloso, ofrece una entrevista extensa donde explica los pormenores de su espectáculo homenaje en Argentina. Detalla la selección del repertorio, basada en el gusto personal y no en la popularidad, y comparte la cálida reacción de su padre. Analiza las diferentes eras discográficas de Caetano y explora su relación personal, destacando la crianza amorosa y la mutua pasión por el arte, así como la conocida exigencia paterna como un rasgo de dedicación absoluta a la cultura.

El hijo de Caetano Veloso , Moreno Veloso , regresa a la Argentina para ofrecer dos conciertos en homenaje a su padre, un referente fundamental del tropicalismo brasileño.

Este regreso no solo es una oportunidad para disfrutar de su música en vivo, sino también para revisitar la fructífera y compleja trayectoria de una de las figuras más influyentes de la cultura latinoamericana, interpretada por quien es, a la vez, su hijo, su cómplice musical y su crítico más afectuoso. Los shows, featuring músicos históricos de la banda de Caetano, prometen un viaje por las décadas de canciones que han marcado generaciones.

En una extensa entrevista con LA NACION, Moreno profundiza en los criterios que guiaron la selección del repertorio, revela anécdotas sobre la reacción de su padre ante el tributo y desglosa las etapas de la vasta discografía paterna, desde los inicios en los años sesenta hasta las exploraciones de los noventa y el nuevo milenio. Asimismo, ofrece una reflexión personal y detallada sobre su relación con Caetano, equilibrando la admiración profesional con la mirada íntima del hijo, describiendo una crianza llena de amor y cultura, y destapando, con cariño, la exigencia casi virtuosa que caracteriza al artista.

La conversación se erige así en un documento que trasciende la anécdota del concierto para convertirse en un retrato matizado de una dinastía artística y de los lazos que la sostienen





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