Morena Beltrán denuncia insultos hinchas Estudiantes Instituto Clausura 2026

Morena Beltrán denunció agresiones durante el empate 3-3 entre Estudiantes e Instituto. Reclama respeto en el Jorge Luis Hirschi para trabajar en la cobertura deportiva.

La periodista Morena Beltrán denunció públicamente durante la transmisión en vivo los insultos y agresiones verbales que recibió de parte de algunos hinchas de Estudiantes de La Plata. Este incidente ocurrió mientras se desarrollaba el partido correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, el cual finalizó con un empate 3-3 ante Instituto de Córdoba. La conmoción se generó en el estadio Jorge Luis Hirschi, donde la comunicadora interrumpió momentáneamente su participación profesional para hacer un reclamo formal sobre las condiciones laborales en las que debía desempeñarse.

Reclamo por insultos en la cobertura

Mientras el encuentro estaba en desarrollo, Beltrán rompió su cadena de locución para dirigirse directamente a la audiencia y a los presentes. La comentarista expresó con firmeza que la falta de respeto hacia el cuerpo técnico y periodístico que cubre el evento no es una conducta tolerable bajo ninguna circunstancia. Aunque reconoció que los espectadores tienen derecho a expresar sus críticas, especialmente en relación con las decisiones arbitrales, señaló que ello no justifica convertirse en agresiones personales.

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La periodista hizo una referencia específica al perfil de los simpatizantes, indicando que se trataba de personas adultas y padres de familia. En su intervención, enfatizó que no es posible continuar trabajando en un ambiente hostil donde se atenta contra la dignidad de quienes realizan la cobertura del deporte. Su mensaje fue un llamado directo a mantener la contención y la ética básica dentro del recinto deportivo, separando la crítica deportiva del ataque personal.

Desarrollo táctico del partido

El encuentro disputado en el Estadio Jorge Luis Hirschi, bajo la dirección del árbitro Hernán Mastrángelo, estuvo marcado por un dramático giro en la tabla de resultados. Al inicio del partido, Instituto tomó un control absoluto del encuentro. A los tres minutos de la primera etapa, Facundo Suárez abrió el marcador para el conjunto visitante, lo que dio pie a una superioridad temprana que se mantuvo vigente hasta el entretiempo.

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Ya al comienzo del segundo tiempo, la diferencia se amplió considerablemente en favor de Instituto. Leonel Mosevich marcó el segundo tanto a los 48 minutos, seguida por un tercer gol anotado por Jhon Córdoba a los 52 minutos. En medio de esta dominación local, el equipo de La Plata sufrió un revés adicional con la expulsión de Núñez, lo que obligó a los locales a enfrentar el resto del partido con un jugador menos en la cancha.

A pesar de estar con un hombre menos y con un marcador adverso de tres goles, Estudiantes mostró una reacción notable en la segunda mitad. Guido Carrillo redujo la diferencia a los 58 minutos, logrando un tanto que devolvió la esperanza a la hinchada local. Poco después, a los 65 minutos, Tiago Palacios marcó el empate parcial, poniendo el marcador en 3-2 y manteniendo viva la ilusión del rescate total.

El empate y el VAR en el cierre

La igualdad total se consumó en los minutos finales del partido. A los 86 minutos, Fabricio Pérez anotó el gol que puso el 3-3 definitivo, apenas un minuto después de haber ingresado al terreno de juego en reemplazo de Benedetti. Este resultado finalizó con una intervención técnica significativa del VAR, que anuló un gol de Rojo en el primer minuto de tiempo añadido, confirmando así el empate.

Este punto permitió que Estudiantes se mantuviera en el undécimo puesto del Grupo A, acumulando 15 puntos tras 15 presentaciones. Su rendimiento actual incluye cuatro victorias, tres empates y ocho derrotas. Quedan a cuatro unidades de Independiente, que ocupa la octava posición, última plaza clasificatoria para los octavos de final, aunque el equipo de Avellaneda tiene un partido pendiente por jugar que podría cambiar la dinámica.

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Posiciones finales en el torneo

Por otro lado, Instituto conservó la cima de la zona con 33 puntos, fruto de un sólido rendimiento de diez victorias, tres empates y dos caídas. El equipo cordobés mantiene una ventaja de cinco unidades sobre Vélez Sarsfield, su inmediato perseguidor, quien también ha disputado 15 encuentros. Esta diferencia resulta clave para las aspiraciones de ambos grupos en la etapa actual del campeonato.

En la tabla acumulada anual, Estudiantes figura en el decimoprimero lugar con 46 puntos en 31 partidos jugados. En contraste, Instituto se ubica quinto con 54 unidades, también en 31 encuentros. La brecha entre ambos conjuntos en esta clasificación general es de ocho puntos, lo que refleja distancias significativas en el rendimiento consolidado. Además, Estudiantes tiene preparada una final continental frente a Palmeiras el 28 de noviembre para definir la Copa Libertadores.