Mora de familias y empresas en España: incrementos en marzo y desaceleración en crecimiento

Un informe de la consultora 1816 muestra que la mora de familias aumentó desde 11,2% en febrero hasta 11,5% en marzo, mientras que la mora de empresas pasó de 2,9% a 3,1%. La mora total del sector privado creció de 6,7% a 7%. La irregularidad en el crédito a hogares era de apenas 2,5% en octubre de 2024, pero se multiplicó por casi 5 en menos de un año y medio, pese a que el producto bruto subió 1,8% entre octubre de 2024 y febrero de 2026.

La mora de familias aumentó desde 11,2% en febrero hasta 11,5% en marzo, según un informe de la consultora 1816. En el caso de las empresas, la mora pasó de 2,9% a 3,1% y la mora total del sector privado creció de 6,7% a 7%.

La irregularidad en el crédito a hogares era de apenas 2,5% en octubre de 2024, pero se multiplicó por casi 5 en menos de un año y medio, pese a que el producto bruto subió 1,8% entre octubre de 2024 y febrero de 2026. La postura oficial es que aumentaron tanto los préstamos en tan poco tiempo que ‘la primera ola de créditos fue otorgada, de alguna manera, a ciegas, sin saber a quién se les estaba prestando el dinero’





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