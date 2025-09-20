Montoro, figura en la victoria del Botafogo y convocado al Mundial Sub 20 con Argentina

Álvaro Montoro, con una destacada actuación en el triunfo del Botafogo, logró asegurar su participación en el Mundial Sub 20 con la Selección Argentina, después de presionar al club carioca para ser liberado.

El joven de 18 años, quien participará en el Mundial Sub 20 con la Selección Argentina, fue el artífice de la jugada que condujo a la victoria por 1-0 del Botafogo este sábado por la noche, en la jornada 24 del Brasileirao . El gol del triunfo fue anotado por el uruguayo Santiago Rodríguez Molina, tras una brillante jugada de Álvaro Montoro , quien dejó a un rival en el suelo, congregó marcadores y envió un centro preciso a la cabeza de su compañero al comienzo de la segunda mitad.

Montoro, quien se incorporará a la Selección Argentina Sub 20 para disputar el Mundial de la categoría, había presionado al club brasileño, junto a su familia, para obtener el permiso de participar en el torneo. \El próximo miércoles 24 de septiembre a las 19:30, el Botafogo se enfrentará a Gremio. Esta fue la segunda asistencia del joven de 18 años en el Botafogo, equipo en el que ya ha disputado 18 partidos y anotado tres goles desde su llegada en junio de este año. Con esta victoria, el Fogao se sitúa en el cuarto lugar del Brasileirao, acumulando 39 unidades, a 11 del Flamengo, que lidera la tabla en solitario. La convocatoria de Montoro para el Mundial Sub 20, es una grata sorpresa, ya que hubo varias ausencias notables en la lista de jugadores que viajarán a Chile para disputar la Copa del Mundo, como las de Franco Mastantuono o el Diablito Echeverri. Aunque el jugador del Benfica no es el único que se sumó a último momento, también lo hizo Montoro. Tanto él como su familia presionaron para que Botafogo le permitiera competir en la cita mundialista Sub 20. Inicialmente, el club carioca no tenía intención de liberarlo para unirse al equipo de Placente, dado que la competencia no se desarrollaría durante una fecha FIFA. \El hecho de que Montoro es un jugador habitualmente titular y que se perderá los partidos contra Fluminense, Bahía e Inter de Porto Alegre por el Brasileirao, llevó a que el Fogao se mantuviera firme en su postura. Finalmente, aceptaron la petición a cambio de que se una a la Selección recién el 25 de septiembre, después del partido que su equipo jugará contra Gremio. Es destacable la actuación de Montoro porque, a pesar de haber jugado tan solo tres minutos desde su llegada a Botafogo a mediados de año, la situación del ex Vélez es considerada una excepción. Montoro será uno de los siete jugadores cedidos por clubes del extranjero para jugar la Copa del Mundo. Junto al joven de 18 años, se encuentran Alain Gómez (Valencia), Julio Soler (Bournemouth), Tomás Pérez (Porto), Alejo Sarco (Bayer Leverkusen), Mateo Silvetti (Inter Miami) y el mencionado Prestianni (Benfica)





Álvaro Montoro Botafogo Selección Argentina Sub 20 Mundial Sub 20 Brasileirao

