Montiel y Paredes Palpitan el Superclásico: Respeto Arbitral y Cansancio del Campo

Gonzalo Montiel (River) y Leandro Paredes (Boca), ambos campeones del mundo con la Selección Argentina, hablaron en conferencia de prensa sobre el próximo Superclásico. Abordaron el estado del campo de juego del Monumental, la actuación arbitral y la importancia emocional del encuentro, reafirmando su compromiso y deseo de seguir compitiendo al más alto nivel.

El Superclásico , una de las rivalidades más intensas del fútbol mundial, ya se vive en cada declaración, y esta vez, los protagonistas fueron dos voces autorizadas y campeones del mundo: Gonzalo Montiel y Leandro Paredes . Ambos futbolistas se presentaron en conferencia de prensa, celebrada en el emblemático predio de la AFA, donde tantas veces compartieron la camiseta de la Selección Argentina, para palpitar el próximo duelo entre River Plate y Boca Juniors .

El encuentro estuvo marcado por dos temas centrales que dominan la previa del partido: el estado del campo de juego del Estadio Monumental y la designación arbitral. Montiel, lateral del equipo millonario, expresó su sentir respecto a estos puntos. Sobre el arbitraje, enfatizó la necesidad de un mayor respeto hacia la figura del juez: «Del árbitro creo hay que tener un poquito más de respeto. Es el que decide». En cuanto al césped, reconoció las condiciones no óptimas: «Sobre el campo, un poco lo que se vio. No está en buenas condiciones, pero nos favorece a ninguno de los dos equipos». Por su parte, Paredes, mediocampista y capitán del conjunto xeneize, relativizó la influencia del estado del campo, afirmando: «Al final, el campo estará igual para los dos. Somos dos equipos que intentan jugar, condiciona el estado, pero no le damos importancia. No tengo que opinar del árbitro, si hay errores son sin intención». Esta declaración denota una postura de minimizar las excusas y centrarse en el desempeño deportivo. Más allá de estas consideraciones extradeportivas, ambos jugadores coincidieron en la magnitud y la particularidad de un Superclásico. Montiel lo describió como «partido difícil, es un clásico. A cualquier jugador le gustaría jugar, va a ser muy trabado porque los clásicos se juegan así. Trataremos de imponer nuestra idea de juego y saldremos a ganar que es lo más importante». Paredes, en la misma línea, resaltó el componente emocional del encuentro: «Uno trata de preparar en la semana para hacerlo de la manera que queremos, pero siendo un clásico siempre se dan diferentes. Intentaremos hacer lo mejor posible para traer un buen resultado a casa». Esta es una muestra de la mentalidad ganadora que ambos futbolistas poseen, forjada también en sus experiencias recientes con la Selección Argentina. La relación personal entre Montiel y Paredes, a pesar de vestir camisetas rivales en esta ocasión, fue otro punto destacado. Ambos aclararon que la rivalidad se limita estrictamente al terreno de juego. «No apostamos. Nos conocemos de chiquitos, compartimos mucho tiempo en la Selección. Somos rivales, el domingo en un superclásico y estamos en distintos equipos», explicó Montiel. Paredes añadió un sentido elogio hacia sus compañeros de Selección que también estarán en cancha, como Germán Pezzella y Lucas Martínez Quarta, expresando: «Es un placer, nos conocemos de muy chicos. Compartimos muchos años en la Selección, conseguimos cosas importantes juntos y será un placer competir contra él, contra ex compañeros como Germán (Pezzella), el Chino (Martínez Quarta). Disfruto mucho porque son personas que me han ayudado mucho a conseguir cosas importantes». Esto subraya el compañerismo y el respeto mutuo que trasciende las fronteras de los clubes. La motivación extra que representa haber sido campeones del mundo se hizo palpable en sus declaraciones. Montiel, con una visión pragmática, afirmó: «Es como la vida misma. Esto sigue. Tengo el deseo de seguir ganando cosas, partidos. Soy muy competitivo, no me gusta perder a nada y tengo el deseo de seguir ganando cosas». Paredes cerró la conferencia con una reflexión profunda sobre el significado de seguir compitiendo al más alto nivel: «Cuando nos tocó ganar la Copa del Mundo, seguir ganando cosas importantes y ese es el deseo, conseguir y competir por cosas importantes. Por algo volví al club, me movilizaba volver a tener esta sensación. Es uno de los partidos más importantes de nuestras carreras». Sus palabras reflejan la ambición y el hambre de gloria que los caracterizan, y que ahora aplican a sus respectivos clubes. Así, con un mensaje de respeto, intensidad y foco en el juego, Montiel y Paredes demostraron que el Superclásico, más allá de la pelota rodando, ya comenzó a disputarse en la arena de las declaraciones y las expectativas, cargando de emoción al hincha de ambos equipos ante un espectáculo deportivo de primer nivel





minutounocom / 🏆 7. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Superclásico River Plate Boca Juniors Gonzalo Montiel Leandro Paredes

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Paredes palpitó el Superclásico: cancha, árbitro y confianza de BocaLeandro Paredes, capitán de Boca, se refirió al estado del campo de juego del Superclásico contra River y a la designación de Darío Herrera como árbitro. El volante expresó su preocupación por la cancha, pero aseguró que el equipo intentará imponer su juego. Sobre el árbitro, confía en su profesionalismo a pesar de polémicas pasadas. Paredes se mostró ilusionado y con mucha confianza en el buen momento del equipo, que acumula 12 partidos invictos.

Read more »

Paredes apunta a la cancha de River y al arbitraje previo al SuperclásicoA días del Superclásico, Leandro Paredes, capitán de Boca, expresó su preocupación por el estado del césped del Monumental y la designación del árbitro Darío Herrera, pero reafirmó la confianza del equipo en su racha invicta.

Read more »

Conferencia Mundial: Montiel y Paredes palpitan el SuperclásicoLa Liga Profesional organizó una rueda de prensa en la que los dos campeones del mundo brindarán declaraciones antes el River-Boca.

Read more »

La conferencia de Montiel y Paredes: el campo de juego y el árbitro, en el centro de la escenaLos campeones del mundo palpitaron el superclásico del domingo entre River y Boca en el Monumental.

Read more »

Otro Boca: quiénes son los siete ausentes del último superclásico en el MonumentalCon otro DT, nuevos nombres y un líder futbolístico, el Xeneize vuelve a Núñez con nueva cara y ambiciones renovadas.

Read more »

Montiel pide respeto para el árbitro y opina sobre el estado del campo del MonumentalEl lateral de River, Gonzalo Montiel, se pronunció sobre las declaraciones previas al Superclásico de Boca, pidiendo respeto para el árbitro Darío Herrera y comentando sobre las condiciones del campo de juego del Monumental, señalando que no favorece a ninguno de los dos equipos.

Read more »